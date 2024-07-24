Українська розвідка "хакнула" банківську систему та зв'язок у РФ: "поклали" Сбєрбанк, Альфа-Банк і не тільки

З мобільним зв’язком у РФ також спостерігаються проблеми

Українські розвідники провели масовану кібератаку на банківську систему Росії. Під приціл ГУР потрапили найбільші банки країни-агресора.

Про це повідомили джерела "Телеграфа" у розвідці. За їхніми даними, внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг у громадському транспорті. Також спостерігаються перебої у роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів Росії.

Зараз користувачі по всій території Росії скаржаться те що, що не можуть скористатися цифровими послугами одразу низки основних банківських установ Росії. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували в Альфа-банку, Ощадбанку, Райффайзен банку, ВТБ Банку, РСХБ Банку, Газпромбанку, Т-Банку, онлайн-банкінгу iBank.

Крім того, "впала" або була сильно порушена робота національних платіжних систем росіян — "Системи швидких платежів СБП" та Національної системи платіжних карток "НСПК".

З мобільним зв’язком у РФ також спостерігаються проблеми. Росіяни масово пишуть повідомлення в мережі про неможливість скористатися мобільним зв’язком або мобільним інтернетом від "Білайн", "Мегафон", "Теле2" та "Ростелеком".

Слід зазначити, що кібератаку вже визнали і у Росії. Там пояснили своїм мешканцям, що масовий збій у роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки "політично вмотивованих хакерів". Водночас в українській розвідці зазначають, що атака ще продовжується і далека до завершення.

"Насправді, росіяни таким чином досягають "цілей "СВО", яка, як відомо, іде "по плану". росія і кріпосні путіна повертаються до "істоков" і "скрєп": "натівський" інтернет все менше впливає на життя росіян, а онлайн-сервіси зникають як "ворожі ліберальні цінності". Це вдалий момент, аби повною мірою втілити в життя омріяне кремлем "імпортозамєщєніє" у форматі дерев’яних рахівниць, паперових сберкнижок і наскельного бухгалтерського живопису.

Ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, аби прискорити цей процес і повернути московитів у часи, коли ніякий біткоїн, біржова акція або навіть долар жодним чином не впливав на їхнє життя. Адже вони банально не матимуть до цього доступу", — прокоментував ситуацію співрозмовник в ГУР МОУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери отримали список росіян, які відповідають за розгін теми "уклоністів" в Україні.