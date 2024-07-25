"Россия сломает об Украину зубы": Сенцов рассказал, как может завершиться война и как долго она продлится

По словам Сенцова, Путин стремится захватить всю Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, который служит в ВСУ и является командиром штурмовой роты в 47-й бригаде, поделился своим прогнозом относительно войны в Украине. По его словам, в ближайшее время ее завершения ожидать не стоит.

Об этом Сенцов заявил в интервью BBC News Украина. Также он ответил, каким образом наша военнослужащие смогут прогнать оккупантов.

Сенцов предположил, как и когда завершится война

По словам украинского режиссера, пока нет признаков, которые бы указывали на то, что война завершится в ближайшее время. Путину, даже если Украина отдаст ему захваченные территории, будет мало, ведь ему нужен не только Крым, Донбасс и Херсонская область, он хочет захватить свою Украину и пойдет дальше.

Сенцов отметил, что в Европе это понимают, особенно те страны, которые граничат с Украиной. И для них лучше, чтобы боевые действия велись на территории нашей страны, поскольку 5 статья НАТО, в которой нападение на одного участница НАТО является нападением на Североатлантический альянс, является для них "головной болью".

Олег Сенцов отметил, что Украина зависит от западной военной помощи, а уже от нашего государства — люди и управление. Сейчас в войне принимают участие иностранные граждане, но это добровольцы и их не так много, поэтому нужно поддерживать привлечение иностранных человеческих ресурсов.

Чтобы победить россиян, ВСУ должны сами улучшать управление армией и воевать разумнее и эффективнее. Возможно, Украине не удастся победить агрессора военным путем, в частности выйти на границы 1991 год, но одержать победу можно будет по-другому.

"Мы победим несколько иначе: когда Россия сломает об Украине зубы и сама уйдет, потому что ей будет не до нас, возможно, из-за ее внутренних процессов", — отметил Сенцов.

"Телеграф" писал ранее, что украинский видеоблогер Артем Албул вступил в ряды ВСУ. По его словам, должность у него не боевая, и после курса БОВП (базовая подготовка) большую часть времени он находится в Киеве.