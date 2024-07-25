"Росія зламає об Україну зуби": Сенцов розповів, як може завершитися війна і як довго вона триватиме

За словами Сенцова, Путін прагне захопити всю Україну

Український режисер Олег Сенцов, який служить у ЗСУ та є командиром штурмової роти у 47-й бригаді, поділився своїм прогнозом щодо війни в Україні. За його словами, найближчим часом її завершення очікувати не варто.

Про це Сенцов заявив в інтерв’ю ВВС News Україна. Також він відповів, яким чином наші військовослужбовці зможуть прогнати окупантів.

Сенцов припустив, як і коли завершиться війна

За словами українського режисера, поки що немає ознак, які б вказували на те, що війна завершиться найближчим часом. Путіну, навіть якщо Україна віддасть йому захоплені території, буде мало, адже йому потрібен не лише Крим, Донбас та Херсонська область, він хоче захопити свою Україну та йтиме далі.

Сєнцов зазначив, що в Європі це розуміють, особливо ті країни, які межують з Україною. І для них краще, щоб бойові дії велися на території нашої країни, оскільки 5 стаття НАТО, в якій напад на одного учасника НАТО вважається нападом на Північноатлантичний альянс, є для них "головним болем".

Олег Сенцов зазначив, що Україна залежить від західної військової допомоги, а вже від нашої держави – люди та управління. Зараз у війні беруть участь іноземні громадяни, але це добровольці та їх не так багато, тому треба підтримувати залучення іноземних людських ресурсів.

Щоб перемогти росіян, ЗСУ мають самі покращувати управління армією та воювати розумніше та ефективніше. Можливо, Україні не вдасться перемогти агресора військовим шляхом, зокрема вийти на кордони 1991 року, але здобути перемогу можна буде інакше.

"Ми переможемо дещо інакше: коли Росія зламає об Україну зуби й сама піде, бо їй буде не до нас, можливо, через її внутрішні процеси ", — зазначив Сенцов.

"Телеграф" писав раніше, що український відеоблогер Артем Албул вступив до лав ЗСУ. За його словами, посада у нього не бойова, і після курсу БОВП (базова підготовка) більшу частину часу він перебуває у Києві.