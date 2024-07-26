Счет не сошелся. На примерах показываем, почему невозможно выжить на 7 тысяч прожиточного минимума

Реальные расходы в разы выше

"Сколько стоит жизнь в Украине?" — именно такой вопрос возник после обнародования Минсоцполитики новых данных о прожиточном минимуме. Оказывается, по мнению чиновников, украинцу для выживания нужно чуть больше 7000 гривен в месяц. Из них львиная доля – более 3700 грн – идет на еду. А вот на связь с внешним миром хватит и 67 гривен. Соцсети уже гудят от возмущения.

"Телеграф" решил проверить: возможно ли прожить на "государственный минимум", и что на самом деле можно купить за эти деньги сегодня?

Фактический прожиточный минимум в Украине/Источник: Минсоцполитики

Чиновники уверены, что состав корзины позволяет украинцам не голодать, следить за внешним видом, более-менее прилично одеваться и даже наслаждаться искусством – в "корзине" учтен поход на концерт или театр (1 раз в месяц).

Еда

Начнём с продуктовой корзины, потому что без еды некуда. Для исследования "Телеграф" выбрал те продукты, которые входят в базовый набор для трудоспособного населения.

Соединив список Кабмина и цены супермаркетов, получаем интересный взгляд на продуктовую корзину украинца. Хлебопродукты занимают весомое место — чиновники предлагают 8 кг хлеба в месяц, что может обойтись примерно в 800 грн.

Овощи и фрукты представлены скромно, но многообразно. К примеру, картофеля предусмотрено 8 кг в месяц, что составит 128 грн. Для любителей сладкого — 2 кг сахара и килограмм печенья.

Самой дорогой частью корзины, как обычно, получилось мясо. Говядина, свинина, птица и даже 200 г сала – все это в сумме может составить более 600 грн. Рыбный рацион более скромный, но также присутствует.

Значительную часть списка занимают молочные продукты. В месяц предусмотрено 5 л молока и столько же кисломолочных напитков, сыр, масло и сметана.

Завершается список около 18 яиц и базовые продукты для приготовления пищи — чай, кофе, соль и специи.

Продуктовая корзина/Расчеты «Телеграфа»

По подсчетам "Телеграфа", такой базовый набор продуктов обойдется примерно в 3683 грн. Почти как и у Минсоцполитики. Это минимальный набор и более разнообразный и питательный рацион, безусловно, будет стоить значительно дороже.

Напомним, что цены на фрукты и овощи могут подняться уже в этом году. Непосредственно на это повлияет рост тарифов на электроэнергию и горючее. Еще больше стоимость овощей увеличится к зиме. Например, цена на картофель уже выросла, достигнув 16-25 гривны за килограмм, это в четыре раза выше 2023 года.

Непродовольственные товары

Непродовольственные товары в потребительской корзине – это все вещи, которые мы покупаем для удовлетворения наших потребностей, кроме пищевых продуктов. Обычно это одежда, обувь, предметы обихода, гигиенические средства, спортивные товары, инструменты, канцтовары, услуги бытовой техники и т.д.

И если с едой еще можно как-то уложиться, то сумма в 1200 грн, выделенная на непродовольственные товары и услуги, выглядит совершенно нереалистичной.

К примеру, пара качественной обуви может стоить от 1000 грн и более, что уже превышает весь месячный бюджет на непродовольственные товары.

Средства гигиены – еще одна важная часть ежедневных потребностей. Шампунь, зубная паста, мыло, стиральный порошок – все это может легко составить от 500 грн в месяц.

Бытовая химия и средства для уборки еще примерно 200-300 грн.

А как насчет замены изношенной одежды или приобретения сезонных вещей? Даже самая скромная куртка или свитер могут стоить от 500 грн.

Не стоит забывать и о таких важных вещах, как лекарства, часто составляющие значительную часть расходов, особенно для людей с хроническими заболеваниями. О бытовой технике и спортивных товарах уже не идет речь.

Коммунальные платежи

За последний год стоимость коммунальных услуг в стране выросла на 18,6%. Эта статья расходов часто составляет значительную часть семейного бюджета, особенно в холодное время года.

Рассмотрим типичные расходы по коммунальным услугам для среднестатистической квартиры площадью 50 кв. метров:

Электроэнергия. При среднем потреблении 250 кВт-ч в месяц, учитывая актуальный тариф 4,32 грн/кВт-час, расходы составят около 1080 грн. Отопление. В отопительный сезон эта статья может быть самой большой. По тарифу 1654,41 грн. за Гкал, при среднем потреблении 0,7 Гкал в месяц, сумма составит примерно 1158 грн. Горячая и холодная вода. При среднем потреблении 5 кубометров горячей воды (90 грн/куб) и 4 кубометров холодной воды (23 грн/куб) расходы составят около 542 грн. Вывоз мусора. Эта услуга обычно стоит 20–30 грн в месяц с человека. Домашний интернет и кабельное телевидение. В среднем эти услуги обходятся в 200–300 грн в месяц.

В реальной жизни, общая сумма коммунальных платежей может достигать 3000-3500 грн в месяц в отопительный сезон, и около 2000-2500 грн в теплое время года. Это чуть больше подсчетов Минсоцполитики. Они подсчитывают сумму коммунальных расходов около 2460 грн в месяц.

Вообще для украинцев, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, предусмотрены определенные субсидии. Но это мы не учитывали, ведь в этой социальной помощи много нюансов.

Транспортные услуги

Официальный список определяет расходы по транспортным услугам в размере 375 грн в месяц. Однако рассмотрим, насколько эта сумма отвечает реальным потребностям среднего работника.

Возьмем в пример киевлянина, работающего в офисе со стандартным рабочим днем с 9:00 до 18:00. При идеальных условиях человек живет недалеко от станции метро и место работы также расположено поблизости. В таком случае расходы на проезд могут составить около 360 грн. в месяц. Это почти соответствует официально определенной сумме.

Однако такой сценарий предполагает, что человек живет в режиме "дом-работа-дом", без каких-либо дополнительных поездок по городу. На прогулки, посещение друзей или культурных мероприятий денег уже не остается.

Кроме того, следует учитывать реалии большого города, такого как Киев. Многие вынуждены ездить на работу с пересадками. К примеру, автобусом или маршруткой, чтобы добраться до метро, а затем еще одним видом транспорта после выхода из метро. Тогда ежедневные расходы могут возрасти до 60–80 грн. В месяц это может составить 1200-1600 грн, что более чем в три раза превышает официально определенную сумму.

Кроме того, Минсоцполитики забыли о возможных дополнительных поездках в выходные дни, посещениях врачей, государственных учреждений и т.п., которые также требуют транспортных расходов.

Безусловно, не все люди живут в мегаполисе. Тогда они совсем не будут тратить средства на транспорт, полагаясь на ноги или велосипед.

Бытовые услуги

Официально определенная сумма на бытовые услуги, такие как ремонт бытовой техники, парикмахерские услуги и химчистка составляет 626 грн в месяц. Журналистам "Телеграфа" непонятно откуда Минсоцполитики взяло такую сумму.

Ремонт бытовой техники – это действительно та услуга, которой мы пользуемся не каждый месяц, но когда возникает такая потребность, затраты могут быть значительными. К примеру, ремонт стиральной машины может стоить от 500 до 2000 грн в зависимости от сложности поломки. Замена экрана на смартфоне часто превышает 1000 грн. И это если не айфон.

Парикмахерские услуги – это более регулярные расходы. Мужская стрижка в среднем стоит 200-300 грн, женская — от 300 до 800 грн, не считая дополнительных процедур, как покраска или укладка. Если посещать парикмахерскую раз в месяц, это может составить кругленькую сумму.

Услуги связи и культура

В таблице указано, что достаточно 67 грн. На самом деле, в Украине нет тарифов менее чем за 100 грн. Действительно есть возможность купить 2 Гб пакета 4g интернета в Lifecell. Однако этого не хватит надолго.

Большинство выбирают тарифы с большим объемом интернета и дополнительными услугами, которые стоят от 150 до 250 грн. в месяц. Эти тарифы обычно включают безлимитные звонки внутри сети, определенное количество минут на другие сети и значительно больший объем интернета (от 8 до 20 Гб).

Стоимость культурного досуга, по мнению Минсоцполитики, вкладывается в сумму 179 грн. Это где-то на один концерт. Потому более реалистичной выглядит сумма в 500-1000 грн в месяц, которая позволила бы человеку посетить несколько культурных мероприятий, приобрести книгу или оплатить подписку на стриминговый сервис.

Цифры говорят сами за себя: официальный прожиточный минимум и реальная жизнь украинцев существуют в параллельных реальностях. Попытка втиснуть все необходимые расходы в 7000 грн. выглядит почти утопической. Речь скорее о постоянном режиме экономии, где о сбережениях можно только мечтать.