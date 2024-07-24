Дефицит водителей докатился и до городского транспорта: в Украине будут учить женщин управлять автобусами

Совместно с ООН запускают уникальный обучающий проект

В Украине наблюдается острая нехватка водителей, особенно в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Эта проблема коснулась уже и общественного транспорта.

По словам заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это почти шесть тысяч сотрудников. Поэтому, чтобы преодолеть нехватку кадров, министерство запускает инновационный проект, направленный на обучение водителей женщин управлять городскими автобусами.

Детали проекта

Проект под названием "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" предлагает бесплатную программу развития профессиональных навыков среди женщин. Эти учения также будут направлены на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям. Реализацию будут осуществлять при финансовой поддержке Швеции.

Цель проекта — создать новые рабочие места и возможности профессионального развития для женщин в сфере общественного транспорта. Расширить возможности трудоустройства, а также интегрировать стандарты соблюдения прав женщин на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Фактически женщин научат управлять большими машинами, в том числе автобусами, чтобы они могли получить специальные водительские права, которые признают в Европе. Это так называемая квалификационная карта водителя (код 95).

Подобная инициатива уже действует в Тернопольской области с апреля 2024 года, она также финансируется правительством Швеции. В программу приглашают женщин, имеющих по меньшей мере трехлетний опыт вождения легкового автомобиля. Это обучение предоставляет женщинам возможность бесплатно овладеть навыками управления пассажирским автобусом. Успешное завершение курса позволяет участницам сдать экзамен на получение водительских прав категории D.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторым из водителей готовы платить 60 тысяч гривен. Правда, нужно собственное авто.