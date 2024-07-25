Возможного убийцу Фарион задержали: как он выглядит (фото)

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

В сети показали фотографию подозреваемого в убийстве экс-депутата Ирины Фарион во Львове. Некоторое время назад его задержала полиция в Днепре.

Фото было опубликовано в одном из крупных украинских Telegram-каналов. Отмечается, что подозревамій 2006 года рождения и сейчас ему 18 лет.

В посте указано, что согласно информации из источников в правоохранительных органах, заказ убийства был осуществлен из России. Это одна из главных версий следствия.

Тем временем в Офисе Генерального прокурора сообщают, что в четверг, 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который, вероятно, причастен к умышленному убийству известного общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

В настоящее время ему готовятся сообщить о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Известно, что во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове. Установить его личность удалось по фото со смарт-камер видеонаблюдения. Его задержали в Днепре по месту жительства", — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все происшествия.

В Telegram-канале "Львівич" также опубликовали фотографию подозреваемого. Отмечается, что он учился в 62-лой школе города Днепр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 июля, во Львове на улице Масарика выстрелили в Ирину Фарион. После єтого в городе и области обїявили ​​специальную операцию полиции по перехвату стрелявшего в Фарион стрелка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также скорая помощь. Было установлено, что в экс-депутата стреляли около 19:30. В 21:00 врачи больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова подтвердили, что Фарион находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вскоре она скончалась.