В Раде хотят запретить мобилизацию одной категории граждан: кто может получить такое право

Верховная Рада еще не рассматривала соответствующий законопроект

В Верховной Раде предлагают запретить мобилизовать в армию второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат. Соответствующая норма ранее была предусмотрена законодательством, однако она была отменена.

Соответствующий законопроект №11391 был зарегистрирован 2 июля. Его авторами выступили народные депутаты из почти всех фракций парламента.

В апреле на сайте Офиса президента мать погибшего военнослужащего зарегистрировала петицию, в которой призвала убрать из закона об усилении мобилизации правку, отменившую запрет на мобилизацию второго сына, если его неполнородный брат погиб на войне. Однако закон вступил в силу 18 мая с этой правкой.

"В закон о мобилизации N10449 в статью 23 была внесена правка и в пункте относительно тех, кто не подлежит мобилизации, убрали "…(неполнородный) брат/сестра". Чем руководствовались, когда вносили такую правку, неизвестно. Но этой правкой причинили большую боль нашим семьям. Ведь отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это сверх наших сил. 16 апреля вы подписали закон о мобилизации N10449. Мы понимаем, что этот закон актуален, но именно эта правка причинила еще большую боль семьям погибших", — говорилось в петиции.

Следует отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Но депутаты внесли правку, которой убрали этот запрет.

Теперь же народные депутаты предлагают внести изменения в третий, четвертый и пятый пункты части третьей статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Этот законопроект еще не выносили в сессионный зал.

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