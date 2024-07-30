Как с 1 августа изменится тариф на воду и какие цифры увидят в платежках украинцы

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После июньского роста цен на электроэнергию украинцев интересует вопрос, ожидать ли новых тарифов в августе. Однако повышение цен на воду и водоотвод в крупных городах не планируется.

Сейчас цена за куб воды в Украине варьируется от 24,52 до 45,97 гривен. Соответственно в крупных городах тарифы на воду для населения с 1 августа остаются неизменными, то есть на уровне 24 февраля 2022 года.

Такое решение обусловлено действием моратория Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Однако мораторий не распространяется на небольшие города и городки, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ. Поэтому подробную информацию о тарифах лучше уточнять у конкретных поставщиков.

Так, еще в апреле текущего года коммунальное предприятие "Прилукитепловодоснабжение", которое занимается водоснабжением и водоотводом для бытовых потребителей, приняло решение о повышении тарифа до 14 гривен 46 копеек. То есть повышение цены на воду в Прилуках произошло на 37%.

В городе Смела (Черкасская обл.) тариф поднимали уже дважды после начала полномасштабного вторжения. Последний раз — в мае текущего года. В настоящее время местные жители платят за услуги водоснабжения и водоотвода более 100 грн.

В Звягеле (Житомирская обл.) с начала лета платят за воду и стоки 56 грн/куб.м (ранее было 44,17 грн).

Во Львове абонплата для домов без счетчиков уже выросла на 38%, составив 19,63 гривен за кубометр. Для жилья с приборами учета цена повысилась на 6% — до 31,15 гривен.

Также с января подскочили расценки на водоснабжение и водоотвод в Нововолынске — до 33,97 грн и 28,99 грн соответственно. Подорожание составило около 50%.

Узнать точную стоимость цены на водоснабжение и водоотвод можно на сайте вашего водоканала.

Напомним, что ранее НКРЭКУ хотел повышать цены на водоснабжение и водоотвод. В июле они должны увеличиться на 32%. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны никаких повышений сумм тарифов на водоснабжение не будет.

В свою очередь нардеп Олег Семинский подчеркнул, что тарифы останутся неизменными до конца года. Он убежден, что точно не возрастут цены на газ, ведь у Украины есть определенный запас. В то же время, по его словам, МВФ уже намекает на необходимость снятия моратория на поднятие тарифов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как с 1 августа изменятся тарифы на газ и сколько придется платить украинцам. Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений.