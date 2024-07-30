Як з 1 серпня зміниться тариф на воду та які цифри побачать у платіжках українці

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Після червневого зростання цін на електроенергію українців цікавить питання, чи чекати їм на нові тарифи в серпні. Однак підвищення цін на воду та водовідведення у великих містах не планується.

Наразі ціна за куб води в Україні варіюється від 24,52 до 45,97 гривень. Відповідно, у великих містах тарифи на воду для населення з 1 серпня залишаються незмінними, тобто на рівні 24 лютого 2022 року.

Таке рішення обумовлено дією мораторію Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Проте мораторій не поширюється на невеликі міста та містечка, де місцева влада підвищує тарифи на воду без погодження з НКРЕКУ. Тому детальну інформацію щодо тарифів краще уточнювати у конкретних постачальників.

Так, ще у квітні поточного року комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання", яке займається водопостачанням та водовідведенням для побутових споживачів, ухвалило рішення про підвищення тарифу до 14 гривень 46 копійок. Тобто підвищення ціни на воду у Прилуках відбулося на 37%.

У місті Сміла (Черкаська обл.) тариф збільшували вже двічі після початку повномасштабного вторгнення. Востаннє — у травні цього року. Наразі місцеві жителі платять за послуги водопостачання та водовідведення понад 100 грн.

У Звягелі (Житомирська обл.) з початку літа платять за воду та стоки 56 грн/куб.м (раніше було 44,17 грн).

У Львові абонплата для будинків без лічильників вже зросла на 38% та становить 19,63 грн. Для житла з приладами обліку ціна підвищилася на 6% — до 31,15 грн.

Також із січня підскочили розцінки на водопостачання та водовідведення у Нововолинську — до 33,97 грн та 28,99 грн відповідно. Подорожчання становило близько 50%.

Дізнатися точну вартість ціни на водопостачання та водовідведення можна на сайті вашого водоканалу.

Нагадаємо, що раніше НКРЕКУ хотів підвищувати ціни на водопостачання та водовідведення. У липні вони мають збільшитись на 32%. Однак прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни жодних підвищення сум тарифів на водопостачання не буде.

У свою чергу нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як із 1 серпня зміняться тарифи на газ і скільки доведеться платити українцям. Газопостачальні компанії не змінили вартість кубометра "блакитного палива" у рамках своїх річних тарифних пропозицій.