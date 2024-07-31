Вся правда о фамилии Зеленских: как с украинским президентом связано село в Украине и при чем тут Польша

Есть несколько вариантов происхождения этой фамилии

Каждая украинская фамилия имеет богатую историю, и может многое рассказать о предках. К примеру, некоторые фамилии давали самым ленивым, другие же фамилии получали бедняки. Фамилия президента Украины Владимира Зеленского не стала исключением.

Она имеет свои тайны. "Телеграф" решил рассказать читателям о них.

Фамилия Зеленский довольно распространена в Украине. Она имеет славянское происхождение и образована от прилагательного "зеленый".

Эта фамилия стала особенно известной в последние годы благодаря Владимиру Зеленскому, который был избран президентом Украины в 2019 году. Однако важно отметить, что популярность фамилии не связана напрямую с ним — она была распространена в Украине и до его прихода в политику.

Больше всего людей с фамилией Зеленский, согласно сайту "Рідні", живет в Киеве, Харькове и Днепре.

Упоминания этой фамилии есть в казацких реестрах – 1756 года. Упоминания о людях с такой фамилией есть среди польской шляхты (в том числе и родов, которые имели гербы), старшин Гетманщины, русского дворянства, киевских купцов, духовенства, мещанства, еврейской общины и репрессированных.

Фамилия Зеленский по популярности занимает 958-е место в Украине, ее носят 4006 человек. В свою очередь женская версия — Зеленская — заняла 704-е место по распространению и насчитывает 5048 человек.

Существует несколько версий происхождения фамилии, которую носит глава украинского государства.

Первая — родовое имя происходит от названия населенного пункта с корнем "зелен-" (например, Зеленовка, Зеленополье, Зеленое).

Вторая версия — длительные периоды польского правления на украинских землях (особенно на западе) оставили заметный след в ономастике. Суффикс "-ский/-цкий" часто использовался для образования фамилий шляхты (дворянства). Поэтому форма "Зеленский" (с окончанием на "-ский") может указывать на польское влияние, что не редкость для украинских фамилий.

Третья версия – "домашнее" нецерковное имя – Зеленя, которое дало определение через сыновей (чей сын? – Зеленский). Прозвище Зеленя указывало на молодость и незрелость.

Ранее "Телеграф" рассказал, что объединяет предков Юлии Тимошенко и Надежды Савченко.