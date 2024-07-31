Никаких женщин и мужчин: почему в СССР ко всем обращались "Товарищ" или "Гражданин"

Советские люди относились друг к другу недружелюбно, и это отражалось на обращении

Сейчас в Украине люди называют друг друга по-разному. Однако в советское время люди обращались друг к другу "товарищ" — оно уравнивало людей между собой. Через некоторое время появилось еще одно пренебрежительное обращение — товарищ.

"Телеграф" поделится, кого и почему так называли в советское время. Также мы расскажем, какое наследие оставила эта традиция после распада СССР.

Это обращение появилось достаточно давно — еще в XIV веке. Тогда купцы стали называть друг друга словом, которое происходит от тюркских tavar – товар, скот, имущество и еš (іš) – приятель. Таким образом эти люди выделяли себя по профессиональному признаку. Естественно, и отношения они требовали иного — они стремились друг другу помочь и подсобить в работе.

Когда советские власти сделали это обращение официальным, они пытались передать гражданам это чувство дружеского плеча. Причем обращались таким образом и к женщинам, и к мужчинам, а из-за террора власти и поощрения слежки людей друг за другом в ранние десятилетия существование Союза оно приобрело неприятный оттенок пренебрежения.

Однако были в СССР и люди, которые не хотели признавать себя товарищами остальным жителям страны. Это были так называемые криминальные элементы. Они называли друг друга "гражданин" или "гражданка", а представителей правоохранительных органов — "гражданин начальник". Те переняли это обращение и стали так называть всех, с кем сталкивались в своей работе.

После развала СССР во вновь образовавшихся странах люди пытаются возродить более старые обращения друг к другу. В Украине приживается "пан" и "пані", однако далеко не на всех постсоветских странах научились уважительно обращаться.

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