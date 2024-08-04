Кого могут мобилизовать уже в августе: названы восемь категорий украинцев

За игнорирование повестки грозят штрафы

В августе в Украине продолжится общая мобилизация и это означает, что граждан призывного возраста и далее вызывать в ТЦК с помощью повесток. Речь идет сразу о некоторых категориях украинцев.

После снижения призывного возраста мобилизуют военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. "Телеграф" рассказывает подробнее, кто может получить повестку в конце лета и какие военнообязанным грозят штрафы, если ее проигнорировать.

Речь идет о восьми категориях украинских мужчин. После прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанные будут получать определенную категорию пригодности.

Кого будут призывать в августе 2024:

военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья;

военнообязанных мужчин от 25 лет до 60 лет без военного опыта, пригодных по здоровью к военной службе;

мужчин от 25 до 60 лет, которые раньше имели статус "Ограниченно годен" по состоянию здоровья во время военного положения — такие военнообязанные должны повторно пройти ВВК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 года и на основании ее заключения уже получить статус "Пригоден" или "Непригоден" (статус "Ограниченно годен к военной службе" в новом законодательстве отменен);

мужчин от 18 до 60 лет, снятых или исключенных из военного учета, но признанных пригодными или ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые закончили военную кафедру,

военнообязанных мужчин, которые являются офицерами запаса и на данный момент не продолжающие обучение в магистратуре;

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу в армии (за исключением последней демобилизации срочников — их могут мобилизировать через год);

военнообязанных мужчин от 18 до 25 лет, которые были приписаны к призывным участкам по старому законодательству и имели статус "Непригоден" к военной службе в мирное время или "Ограниченно годен" в военное время".

Что будет за игнорирование повестки в ТЦК

За игнорирование повестки в Территориальный центр комплектования предусмотрены штрафы:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен ;

; в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юристы рассказали, в каких случаях можно отказаться от повестки.