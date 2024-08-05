Предателей нашли в городских советах: СБУ накрыла агентурную сеть РФ в шести областях

В СБУ рассказали, что ФСБ нашла всех этих людей в соцсетях

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины. Предателей обнаружили в городских советах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. Там уточнили, что одновременно были задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Для конспирации русские агенты действовали раздельно. Но "замыкались" все они на одного кадрового сотрудника ФСБ. СБУ уже установила его личность.

Предатели собирали координаты для огневого поражения сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

В состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них – работница Днепровского городского совета, другая – руководитель отдела в Южненском горсовете на Одесщине. Они узнавали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов.

Еще два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Остальные сообщники собирали информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово на Донетчине.

Среди этой группы кремлевских агентов были два менеджера и студент университета. Они фиксировали движение эшелонов ВСУ по направлению к восточному фронту.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции. Он "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины.

В СБУ рассказали, что ФСБ нашла всех этих людей в соцсетях. Внимание врага они привлекли тем, что активно комментировали посты прокремлевских телеграмм-каналов.

После дистанционной вербовки предатели коммуницировали со своим российским куратором из-за анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Все злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщил, что контрразведчики СБУ задержала агентурную группу ФСБ РФ, которая вела деятельность в Хмельницкой области, регулярно страдает от российских атак. В ее состав входила депутат местного совета и двое ее детей.