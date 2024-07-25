Готовили поджоги в торговых центрах Европы: полиция задержала группу агентов из Украины, работавших с ФСБ (видео)

Им грозит пожизненное лишение свободы

Национальная полиция задержала группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию ФСБ РФ осуществляли поджоги на территории стран ЕС. Они были задержаны в Ивано-Франковской области.

По указанию ФСБ фигуранты вербовали на территории Украины пророссийски настроенных лиц, которых затем вывозили в страны Европейского Союза для выполнения "заказов" за деньги. Об этом стало известно из материалов, опубликованных на сайте Национальной полиции.

Злоумышленники уже могли уничтожить пожаром несколько торговых заведений в Польше и странах Балтии. Кроме того, они получили заказ на поджог одного из центров гуманитарной помощи Украине на территории Польши.

По замыслу вражеских спецслужб, поджоги торговых центров, складских помещений или объектов критической инфраструктуры должны были дестабилизировать внутреннюю ситуацию, дискредитировать Украину и ее граждан на мировой арене. Также целью поджогов было испортить дружеские отношения со странами-партнерами, уменьшить оказание помощи, необходимой для поддержки в сложные военные времена.

Организатором группы вербовщиком оказался 39-летний житель Ивано-Франковска, который привлек в сообщники еще нескольких горожан. Имея непосредственный контакт с сотрудниками российских спецслужб, вербовщики на постоянной основе получали "заказы" от своих кураторов. Преступная группа имела свою иерархическую структуру, где каждый из участников группы исполнял свою роль.

После определения объекта для будущего поджога задержанные изготавливали для привлеченных агентов поддельные документы официального образца для возможности беспрепятственного выезда за границу. Также открывали банковские счета на подставных лиц для обеспечения незаконных финансовых операций фигурантов по приобретению горючего.

Оплата за проделанную работу производилась частями – сначала аванс, а остальные деньги перечислялись кураторами после совершения поджога и обязательного подтверждения в публикациях медиа. Для усложнения процесса отслеживания транзакций, все денежные переводы происходили на криптокошелек так называемых "мулов", которые за небольшое финансовое вознаграждение предоставляли дельцам свои счета.

18 июля сотрудники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполиции, контрразведки СБУ, ГУР Минобороны при силовой поддержке полка полиции особого назначения и ТОР совместно с Офисом Генерального прокурора провели 40 обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов на территории шести областей, где были найдены доказательства, что свидетельствует о связи участников преступной организации с представителями российских спецслужб.

В ходе следственных действий нашли поддельные документы, среди которых были свидетельства о регистрации транспортных средств, водительские удостоверения и дипломы об образовании, печати, штампы и другие заготовки, которые использовались для изготовления подделок; банковскую документацию, квитанции и чеки об оплате почтовых услуг по рассылке документов; компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, денежные средства и черновые записи.

В этот же день на территории Ивано-Франковской области полицейские задержали троих участников преступной группы. Согласно ролевого участия каждого из фигурантов, им доложено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества);

– ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

– ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП), который вместе с гауляйтером Владимиром Сальдо призвал к присоединению Херсонской области к России. Злоумышленник сейчас прячется на левобережье Херсона).