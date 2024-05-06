Готовили ракетный обстрел Украины на Пасху: СБУ задержала российских агентов под Киевом

Им грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала под Киевом двух российских агентов. Они помогали оккупантам готовить массированный ракетный обстрел ряда областей страны накануне Пасхи.

Об этом СБУ сообщает в понедельник, 6 мая. Подробности появилась на официальном Telegram-канале ведомства.

Агентами РФ оказались два безработных 28-летних мужчины из Умани и Лубен. Их дистанционно завербовал сотрудник ФСБ из Крыма в марте 2024-го.

Агенты собирали координаты энергетических предприятий и логистических складов с горючим. Кроме того, подозреваемые намеревались хотели передать врагу данные геолокации военных аэродромов и спецподразделений ВСУ.

Для конспирации фигуранты действовали порознь. Но дистанционно "замыкались" на одного куратора из ФСБ. СБУ своевременно разоблачила российских шпионов. Задержаны они были "на горячем". СБУ поймала их в тот момент, когда они проводили доразведку вблизи потенциальных целей. Таким образом удалось сорвать планы РФ по подготовке воздушных ударов.

В офисе генпрокурора уточнили, что за каждое выполненное задание агенты получали от представителя государства-агрессора денежное вознаграждение. Сумма зависела от срочности и качества выполненной ими "работы".

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" писал, что агентов спецслужб Путина рассекретили благодаря доставке пиццы.