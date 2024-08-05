Зрадників знайшли у міських радах: СБУ накрила агентурну мережу РФ у шести областях

В СБУ розповіли, що ФСБ знайшла всіх цих людей в соцмережах

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари рф по шести регіонах України. Зрадників знайшли у міських радах.

Про це повідомила прес-служба СБУ у Telegram. Там уточнили, що одночасно було затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Для конспірації російські агенти діяли окремо. Але "замикалися" всі вони на одного кадрового співробітника ФСБ. СБУ вже встановила його особу.

Зрадники збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

До складу ворожої групи входили дві чиновниці. Одна з них – посадовиця Дніпровської міської ради, інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині. Вони дізналися локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Решта спільників збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.

Серед цієї групи кремлівських агентів були двоє менеджерів та студент університету. Вони фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції. Він "звітував" окупантам про наслідки атаки РФ на одну із гідроелектростанцій України.

В СБУ розповіли, що ФСБ знайшла всіх цих людей в соцмережах. Увагу ворога вони привернули тим, що активно коментувати дописи прокремлівських Телеграм-каналів.

Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомив, що контррозвідники СБУ затримала агентурну групу ФСБ РФ, що вела діяльність у Хмельницькій області, яка регулярно страждає від російських атак. До її складу входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей.