До сих пор используете эти лайфхаки? Хитрости, которые придумали в СССР

Ими пользуются и современные хозяйки

Во время СССР продукты и вещи были в дефите. Поэтому советские люди привыкли экономить на многих вещах и продуктах.

Они придумывали огромное количество различных лайфхаков, которые могут применяться до сих пор. "Телеграф" рассказывает о некоторых из них.

Какие советские лайфхаки использутся до сих пор

Во время СССР часто использовали соду. Ее добавляли в выпечку, применяли для чистки плиты и мытья посуды. Даже при обилии различных средств она и сейчас не залеживается на полках магазинов.

Старшее поколение помнило голодные годы, поэтому и отношение к еде было совершенно другим. Продукты не выбрасывались, а шли в переработку — например, из хлеба делали сухари, из фруктов варили варенье, варенье же превращали в самогон.

Во время СССР коробки, бутылки, банки и лотки для яиц также не отправляли в мусорку — им всегда находилось применение. Да и сейчас лайфаки с подобной тарой и пластиковыми бутылками очень популярны.

Не выбрасывали советские женщины и колготки. В них можно было хранить лук, красить яйца на Пасху и подвязывать комнатные и дачные растения.

Некоторые отправляли в сливной бачок кирпич. Такой метод позволял сэкономить на расходе воды. Дело в том, что если кирпич положить в бачок унитаза, то воды в него будет поступать меньше. Благодаря этому расход жидкости при смыве сократится.