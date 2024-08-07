Сбежали за границу? Где сейчас находятся сыновья Порошенко и защищают ли Украину

Сыновья известного политика не находятся в Украине

У пятого президента Украины Петра Порошенко есть четверо детей, среди которых — 2 сына и 2 дочери. С началом полномасштабного вторжения возник вопрос, стали ли сыновья председателя партии "Европейская солидарность" на защиту отечества.

"Телеграф" расскажет, где живут сыновья известного политика и чем они занимаются.

Алексей Порошенко

Старший сын Петра Порошенко учился по специальности "международный бизнес" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Также он учился в других престижных заведениях – Лондонской школе экономики и политических наук и международной бизнес-школе INSEAD.

Мужчина в течение года был депутатом Винницкого областного совета. Также работал в Генеральном консульстве Украины в Шанхае. Позже стал советником в Министерстве экономики Украины. Работал и в корпорации "Рошен", принадлежащей его отцу.

В 2014 году под другой фамилией пошел добровольцем в зону АТО. Там он проходил военную службу в качестве командира минометного расчета. Батальон базировался под Краматорском. Поэтому когда началась великая война России против Украины, встал вопрос, где сейчас находится сын Порошенко, уже имеющий военный опыт.

Алексей Порошенко в военной форме, Фото: Фейсбук Юлии Порошенко

Выяснилось, что Алексей еще до полномасштабного вторжения уехал в Лондон и оттуда не возвращался. Известно, что он вместе с супругой Юлией управляет компанией Agrohub и Radar Tech. Также старшему сыну Порошенко принадлежит "Укрпроминвест-Агро", которая является одной из крупнейших компаний в Украине по производству сельскохозяйственной продукции.

Алексей Порошенко с супругой Юлией, Фото: Фейсбук Юлии Порошенко

Военный Алексей с позывным "Сталкер" обращался к бизнесмену с пожеланиями вернуться в Украину и защитить родину. Ведь ему 39 лет, и у него призывной возраст, к тому же уже некоторое время служил на Донбассе. Ответа военный не получил.

Михаил Порошенко

23-летний сын Порошенко учился в Кловском лицее в Киеве и элитном британском колледже Concord College. Впоследствии он окончательно перебрался в Великобританию.

Михаил Порошенко оскандалился в 2020 году, когда в сети появилось видео, где он поет с российским рэпером трек "Русские в Лондоне". Такой поступок разозлил украинцев, ведь тогда уже шестой год продолжалась вооруженная агрессия России на Донбассе.

Михаил Порошенко поет "Русские в Лондоне"

Сейчас Михаил учится на финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса. Интересно, что 1 программа в этом заведении стоит 9950 фунтов, то есть более полумиллиона гривен. Также он стажировался в компании GP Bullhound, связанной с инвестиционным банкингом.

Михаил Порошенко, Фото из сети

Военный Алексей, более известный, как "Сталкер", обращался также и к младшему сыну Порошенко. Он предлагал ему вступить хотя бы в территориальную оборону и сбивать "шахеды". Однако с начала войны Алексей в Украину не возвращался.

"Я в 20 лет уже воевал под Иловайском. Младшему сыну Петра Алексеевича – 23. Почему он не идет добровольцем? Он может уйти даже не во фронтовое подразделение, он может пойти в ДФТГ (добровольное формирование территориальной общины), в котором он будет ездить с мобильными группами, сбивать "Шахеды", делать достойное дело, защищать украинское небо и меньше рисковать своей жизнью, чем те, кто находятся на передовой. Он может этого делать?", — спросил защитник.

Интересно, что волонтер Сергей Притула рассказывал, что встретил Михаила Порошенко во время своей поездки в Великобританию. Притула увидел парня в ангаре, когда тот проверял двигатель бронетехники перед отправкой в Украину.

Сергей Притула встретился с Михаилом Порошенко, Скриншот с видео

Ранее "Телеграф" писал, где похоронен сын Януковича, погибший на Байкале. Его не стало еще в 2015 году.