Сбежали за границу? Где сейчас находятся сыновья Порошенко и защищают ли Украину
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Сыновья известного политика не находятся в Украине
У пятого президента Украины Петра Порошенко есть четверо детей, среди которых — 2 сына и 2 дочери. С началом полномасштабного вторжения возник вопрос, стали ли сыновья председателя партии "Европейская солидарность" на защиту отечества.
"Телеграф" расскажет, где живут сыновья известного политика и чем они занимаются.
Алексей Порошенко
Старший сын Петра Порошенко учился по специальности "международный бизнес" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Также он учился в других престижных заведениях – Лондонской школе экономики и политических наук и международной бизнес-школе INSEAD.
Мужчина в течение года был депутатом Винницкого областного совета. Также работал в Генеральном консульстве Украины в Шанхае. Позже стал советником в Министерстве экономики Украины. Работал и в корпорации "Рошен", принадлежащей его отцу.
В 2014 году под другой фамилией пошел добровольцем в зону АТО. Там он проходил военную службу в качестве командира минометного расчета. Батальон базировался под Краматорском. Поэтому когда началась великая война России против Украины, встал вопрос, где сейчас находится сын Порошенко, уже имеющий военный опыт.
Выяснилось, что Алексей еще до полномасштабного вторжения уехал в Лондон и оттуда не возвращался. Известно, что он вместе с супругой Юлией управляет компанией Agrohub и Radar Tech. Также старшему сыну Порошенко принадлежит "Укрпроминвест-Агро", которая является одной из крупнейших компаний в Украине по производству сельскохозяйственной продукции.
Военный Алексей с позывным "Сталкер" обращался к бизнесмену с пожеланиями вернуться в Украину и защитить родину. Ведь ему 39 лет, и у него призывной возраст, к тому же уже некоторое время служил на Донбассе. Ответа военный не получил.
Михаил Порошенко
23-летний сын Порошенко учился в Кловском лицее в Киеве и элитном британском колледже Concord College. Впоследствии он окончательно перебрался в Великобританию.
Михаил Порошенко оскандалился в 2020 году, когда в сети появилось видео, где он поет с российским рэпером трек "Русские в Лондоне". Такой поступок разозлил украинцев, ведь тогда уже шестой год продолжалась вооруженная агрессия России на Донбассе.
Сейчас Михаил учится на финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса. Интересно, что 1 программа в этом заведении стоит 9950 фунтов, то есть более полумиллиона гривен. Также он стажировался в компании GP Bullhound, связанной с инвестиционным банкингом.
Военный Алексей, более известный, как "Сталкер", обращался также и к младшему сыну Порошенко. Он предлагал ему вступить хотя бы в территориальную оборону и сбивать "шахеды". Однако с начала войны Алексей в Украину не возвращался.
"Я в 20 лет уже воевал под Иловайском. Младшему сыну Петра Алексеевича – 23. Почему он не идет добровольцем? Он может уйти даже не во фронтовое подразделение, он может пойти в ДФТГ (добровольное формирование территориальной общины), в котором он будет ездить с мобильными группами, сбивать "Шахеды", делать достойное дело, защищать украинское небо и меньше рисковать своей жизнью, чем те, кто находятся на передовой. Он может этого делать?", — спросил защитник.
Интересно, что волонтер Сергей Притула рассказывал, что встретил Михаила Порошенко во время своей поездки в Великобританию. Притула увидел парня в ангаре, когда тот проверял двигатель бронетехники перед отправкой в Украину.
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