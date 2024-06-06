Все за границей? Что известно о детях и внуках Петра Порошенко

Дети экс-президента ведут довольно активную жизнь в одной из европейских стран

Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко является отцом четырех детей. У него два сына и две дочери, и все они живут за границей.

Все дети политика сейчас проживают в Великобритании, а именно в Лондоне. "Телеграф" узнал, что известно о детях и внуках Петра Порошенко.

Алексей Порошенко

Старший сын экс-президента, 39-летний политик, дипломат и предприниматель, проживает в Лондоне с женой, дочерью и сыном. Он дистанционно руководит бизнесом, оставшимся в Украине, сообщает "Информатор".

На странице в "Википедии" говорится, что у Алексея Порошенко есть военный опыт. После начала войны на Востоке в 2014 году он ушел добровольцем. Сын экс-президента служил командиром минометного расчета.

Однако после начала полномасштабной войны он не вернулся в Украину и не вступил в ряды Сил обороны. Этот факт нередко упоминают оппоненты Петра Порошенко, называя его сына уклонистом.

Супруга Алексея Порошенко Юлия является соучредителем компании Radar Tech и основательницей Agrohub. Ее девичья фамилия Алиханова. Она россиянка по происхождению. Сменила гражданство на украинское после того, как вышла замуж за Алексея Порошенко.

Михаил Порошенко

Сын политика родился в 2001 году. В настоящее время он учится в Лондонской школе бизнеса на магистратуре. Михаил Петрович получает специальность финансового аналитика.

Обучение по этой специальности стоит более 9950 фунтов стерлингов за программу. По актуальному курсу это более 502 тысяч гривен.

Близнецы Евгения и Александра

Дочери Петра Алексеевича родились в 2000 году. Александра Порошенко училась в Университетском колледже Лондона по искусству, где получила степень бакалавра. Ее специальность также связана с экономикой. Сейчас она работает советником в консалтинговой компании Roland Berg и, по сообщению "Информатора", ее недавно повысили.

Евгения Порошенко дизайнер. Она окончила Лондонский университет искусств. Сейчас дочь политика не работает, но раньше она была графическим дизайнером на одном из телеканалов Петра Алексеевича.

Ранее "Телеграф" сообщал, где живут дети и внуки Путина. Российский диктатор скрывает свою семью, но журналистам удалось кое-что узнать.