"Нужно немного убрать совок": "Укрпочта" анонсирует "открытие" отделения в Курской области РФ
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Мнение пользователей сети о такой шутке разделились
Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в шутку анонсировал открытие нового почтового отделения в Судже Курской области, где идут бои. Оно, по его задумке, будет организовано в бывшем отделении почты России.
Соответствующий пост с ноткой юмора он опубликовал на своей странице в Facebook. Смелянский даже выбрал адрес, где ему бы хотелось открыть "Укрпочту" — улица Советская, 12.
"Дорогие друзья! В целях качественной доставки посылок прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам РФ, освобожденным от оккупационного режима, АО "Укрпочта" планирует открыть отделение по адресу ул. Советская 12, город Суджа, в городе бывшего отделения почты России. Учитывая, что нужно немного убрать совок и некоторые последствия боевых действий, время и дату открытия отделения сообщим позже. Следите за новостями!", — шутя написал глава "Укрпочты".
В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали юмор Смелянского и добавили, что "Новая почта" уже там". А еще часть негативно отреагировала на такого рода пост.
В частности, под постом можно увидеть такие комментарии:
- "Это шедевр";
- "Новая почта" уже там";
- "Молодцы";
- "Лучше подумайте о людях в селах, где почта бывает раз в неделю. Два часа. Может, скажете в какой стране Европы такое еще есть?";
- "На данном этапе такие посты раздражают, поэтому я бы подумал, стоит ли такое публиковать. Спасибо!".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области. Военный эксперт Олег Стариков рассказал нашему изданию, какие цели этой операции и кто может стоять за этим.