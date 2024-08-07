"Нужно немного убрать совок": "Укрпочта" анонсирует "открытие" отделения в Курской области РФ

Мнение пользователей сети о такой шутке разделились

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в шутку анонсировал открытие нового почтового отделения в Судже Курской области, где идут бои. Оно, по его задумке, будет организовано в бывшем отделении почты России.

Соответствующий пост с ноткой юмора он опубликовал на своей странице в Facebook. Смелянский даже выбрал адрес, где ему бы хотелось открыть "Укрпочту" — улица Советская, 12.

"Дорогие друзья! В целях качественной доставки посылок прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам РФ, освобожденным от оккупационного режима, АО "Укрпочта" планирует открыть отделение по адресу ул. Советская 12, город Суджа, в городе бывшего отделения почты России. Учитывая, что нужно немного убрать совок и некоторые последствия боевых действий, время и дату открытия отделения сообщим позже. Следите за новостями!", — шутя написал глава "Укрпочты".

В комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали юмор Смелянского и добавили, что "Новая почта" уже там". А еще часть негативно отреагировала на такого рода пост.

В частности, под постом можно увидеть такие комментарии:

"Это шедевр";

"Новая почта" уже там";

"Молодцы";

"Лучше подумайте о людях в селах, где почта бывает раз в неделю. Два часа. Может, скажете в какой стране Европы такое еще есть?";

"На данном этапе такие посты раздражают, поэтому я бы подумал, стоит ли такое публиковать. Спасибо!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 августа в сети стали появляться сообщения о переходе украинскими частями границы и наступлении вглубь территории Курской области. Военный эксперт Олег Стариков рассказал нашему изданию, какие цели этой операции и кто может стоять за этим.