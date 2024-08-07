"Потрібно трохи прибрати совок": "Укрпошта" анонсує "відкриття" відділення у Курській області РФ

Думка користувачів мережі про такий жарт розділилися

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський жартома анонсував відкриття нового поштового відділення в Суджі Курської області, де йдуть бої. Воно, за його задумом, буде організовано у колишньому відділенні пошти Росії.

Відповідний пост з ноткою гумору він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Смілянський навіть обрав адресу, де йому хотілося б відкрити "Укрпошту" — вулиця Радянська, 12.

"Шановні друзі! З метою якісної доставки посилок преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам РФ, звільненим від окупаційного режиму, АТ "Укрпошта" планує відкрити відділення за адресою вул. Радянська 12, місто Суджа, на місті колишнього відділення пошти Росії. Враховуючи, що треба трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами!", — йдеться у повідомлені.

У коментарях під посадою думки користувачів розділилися. Дехто підтримав гумор Смілянського і додав, що "Нова пошта" вже там." А ще частина негативно відреагувала на такий пост.

Зокрема, під постом можна побачити такі коментарі:

"Це шедевр";

"Нова пошта" вже там";

"Молодці";

"Краще подумайте про людей у селах, де пошта буває раз на тиждень. Дві години. Може, скажете у якій країні Європи таке ще є?";

"На даному етапі такі пости дратують, тому я б подумав, чи варто таке публікувати. Дякую!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6серпня у мережі почали з’являтися повідомлення про перехід українськими частинами кордону та наступ вглиб території Курської області. Військовий експерт Олег Старіков розповів нашому виданню, які цілі цієї операції й хто може стояти за цим.