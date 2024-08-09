Каждому пятому отказывают в бронировании через "Дию": названы причины

Ткач назвала три критерия из-за которых не дают бронирования

С помощью приложения "Дия" уже забронировано 145 тысяч работников из 4000 компаний. При этом около 20% заявок было отклонено.

Об этом заявила заместитель директора директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерии Ткач в эфире "Мы-Украина". По ее словам, ответ на запрос пользователи получали в среднем от 15 до 60 минут, при этом технические сбои не зафиксированы.

Однако, по словам Ткача, около 20% запросов на бронирование было отклонено. Причины разные и не связаны с техническим сбоем.

Какие критерии отказа

Предприятие не является критически важным;

Сотрудник не состоит в трудовых отношениях с этим предприятием;

Личности нет в реестре военнообязанных.

Добавим, что на портале "Дия" добавили возможность электронного бронирования военнообязанных работников. В Минобороны объясняют, что эта опция не освобождает мужчин от требований военного учета. А также могут быть случаи, что мужчины, имеющие право на бронь, могут получить повестку от ТЦК. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подробно рассказала "Телеграфу", как будет происходить бронирование в "Дии" и какие предприятия могут воспользоваться этой опцией.