Мобилизация женщин: какие обязанности будут иметь гражданки после постановки на военный учет

Женщины должны своевременно сообщать информацию о себе

В Украине мобилизация для женщин остается добровольной, но есть исключения. Женщины, вставшие на военный учет, обязаны выполнять ряд обязанностей.

Согласно закону 3633-IX, женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. Среди них прохождение подготовки, участие в собрании и т.д.

Взятие женщин на военный учет предполагает определение их пригодности в службу, внесение данных в реестр и получение военно-учетного документа. Это означает, что женщины приобретают определенные обязанности, в частности:

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;

прохождение военной службы;

прохождение службы в военном резерве;

исполнение воинского долга в запасе;

соблюдение правил военного учета.

Военный учет обязателен для женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование. После постановки на военный учет гражданки этих специальностей имеют следующие обязанности:

проходить подготовку к военной службе и выполнять военную обязанность в запасе;

выполнять правила военного учета;

прибывать по вызову соответствующего ТЦК для оформления военно-учетных документов, а именно удостоверений о приписке к призывным участкам, военным билетам, временным удостоверениям военнообязанных. Также приписки, прохождение медицинского осмотра, направление на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на собрание военнообязанных;

проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решениям комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии соответствующего ТЦК;

своевременно сообщать информацию о себе: семейное положение, состояние здоровья, адреса места жительства, образования, места работы и должности.

Важно понимать, что постановка на военный учет не означает автоматического призыва на военную службу. Это лишь означает, что женщина готова к исполнению воинского долга в случае необходимости.

Законом предусмотрено, что стоящие на учете женщины могут быть призваны на службу в военное время только в добровольном порядке. В мирное время военнообязанные могут быть приняты на военную службу или резерв только по контракту, то есть также добровольном порядке.

Ранее "Телеграф" писал, кто из женщин обязательно должен стать на военный учет. Военнообязанные гражданки также должны обновить свои военно-учетные данные.