Кожному п'ятому відмовляють у бронюванні через "Дію": названі причини

Ткач назвала три критерії через які не дають бронювання

За допомогою застосунку "Дія" вже заброньовано 145 тисяч працівників з 4000 компаній. Натомість близько 20% заявок було відхилено.

Про це заявила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Ткач в ефірі "Ми-Україна". За її словами, відповідь на запит користувачі отримували в середньому від 15 до 60 хвилин, при цьому технічних збоїв не зафіксовано.

Однак, за словами Ткач, близько 20% запитів на бронювання було відхилено. Причини різні і не пов'язані з технічним збоєм.

Які критерії відмови

Підприємство не є критично важливим;

Співробітник не перебуває у трудових відносинах з цим підприємством;

Особи немає в реєстрі військовозобов'язаних.

Додамо, що на порталі "Дія" додали можливість електронного бронювання військовозобов’язаних працівників. В Міноборони пояснюють, що ця опція не звільняє чоловіків від вимог військового обліку. А також можуть бути випадки, що чоловіки, які мають право на бронь, можуть отримати повістку від ТЦК. Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко докладно розповіла "Телеграфу", як відбуватиметься бронювання в "Дії" та які підприємства можуть скористатися цією опцією.