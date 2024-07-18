Как работает электронное бронирование в "Дії" и нужно ли обращаться в ТЦК? В Минобороны ответили на часто задаваемые вопросы

В Минобороны Украины объяснили, как будет происходить электронное бронирование мужчин и с какими сложностями они могут столкнуться

На портале "Дія" добавили возможность электронного бронирования военнообязанных работников. В Минобороны объясняют, что эта опция не освобождает мужчин от требований военного учета. А также могут быть случаи, что мужчины, имеющие право на бронь, могут получить повестку от ТЦК.

Чтобы подробно разобраться в этом вопросе, "Телеграф" направил письменный запрос в Минобороны Украины. Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подробно рассказала, как будет происходить бронирование в "Дії" и какие предприятия могут воспользоваться этой опцией.

Какие предприятия смогут воспользоваться этой опцией? Каким критериям они должны удовлетворять?

"Есть разные организации, которые сотрудничают с МОУ и Силами обороны Украины. Понятно, что для поддержки качественного сотрудничества, качественного и своевременного предоставления услуг, производства и поставок товаров важно, чтобы эти организации имели возможность долгосрочно планировать командную работу. Это значит, что для МОУ и Сил обороны может оказаться полезным и важным забронировать на время сотрудничества эти команды. Это сделает возможным качественное планирование и обеспечение процессов человеческими ресурсами", — сказала Екатерина Черногоренко.

По ее словам, на первом этапе бронирования в "Дії" будет работать для критически важных предприятий, обеспечивающих нужды сил обороны. Для разных типов организаций уже разработаны или еще разрабатываются критерии бронирования.

Как будет происходить процесс бронирования сотрудника?

Как будет работать бронирование на портале "Дія":

Организация должна направиться на получение устава критически важного соответствующего ЦУВ, для подтверждения критериев бронирования. После получения такого статуса, организация имеет право забронировать определенный процент своих сотрудников.

Руководитель компании на портале Дія представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и заверяет заявление электронной подписью. Система проверяет, является ли предприятие критически важным, или работник официально трудоустроен, или данные работника находятся в реестре "Оберіг".

"Дія" пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении "Резерв+".

Нужно ли будет забронированным сотрудникам приходить в ТЦК? Нужно ли им проходить ВЛК?

Факт бронирования не освобождает от соблюдения требований военного учета, объясняет заместитель министра обороны. Если у забронированного сотрудника есть какие-либо нарушения, ему необходимо выполнить несколько действий: обновить актуальные данные в военном учете, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для подтверждения пригодности к военной службе, а в случае наличия нарушений — уплатить соответствующий штраф. Эти действия обязательны независимо от того, забронирован ли сотрудник.

Можно ли будет забронировать сотрудников, не имеющих военных билетов или у которых есть только приписное свидетельство?

Как пояснила Екатерина Черногоренко, решение о бронировании принимает специальный алгоритм, разработанный для автоматизированной обработки запросов на основе данных из разных реестров, в частности, из реестра "Оберіг". Этот алгоритм анализирует информацию о работнике и определяет возможность предоставления бронирования. Если данные о работнике отсутствуют в реестре "Оберіг", он не сможет получить бронирование.

Также если работник не зарегистрирован в реестре военнообязанных, алгоритм не сможет его забронировать. В этом случае работнику необходимо сначала обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и встать на военный учет. Только после этого данные будут внесены в реестр, и алгоритм сможет обработать запрос на бронирование.

Если им нужно будет прийти в ТЦК и пройти ВЛК, есть ли вероятность, что их могут мобилизовать до того, как их забронируют? Если да, как в таком случае быть работодателем? Как избежать подобной ситуации, особенно когда речь идет об особо ценном сотруднике?

"Если сотрудники придут в ТЦК и пройдут ВЛК до того, как их забронируют, то согласно действующему законодательству они могут быть мобилизованы. Решение о мобилизации принимает ТЦК. Для того чтобы избежать такой ситуации, работодателю необходимо сначала забронировать сотрудника", — резюмировала Екатерина Черногоренко.

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