Забронировать работников теперь можно в "Дие": простой алгоритм

Результат будет на следующий день

В Украине завершился период обновления военно-учетных данных и заработало электронное бронирование через портал "Дия". Теперь критически важные предприятия могут забронировать своих работников дистанционно.

Результат станет известен в течение суток после отправки запроса на бронирование. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как работает электронное бронирование в "Дие"

Забронировать своих работников от мобилизации могут только те предприятия, которые обеспечивают потребности Сил обороны или определены как критически важные. Список последних формируют министерства и областные военные администрации.

Алгоритм электронного бронирования для руководителя предприятия:

открыть портал "Дия";

сформировать заявление о бронировании военнообязанных работников;

заверить заявление электронной подписью и отправить.

В течение суток станет известен результат. За это время система автоматически проверит по реестрам информацию о каждом военнообязанном. В частности, есть ли его данные в реестре "Оберег" и официально ли он трудоустроен на конкретном предприятии.

В случае, если проверка прошла успешно, информация о бронировании сразу появится в приложении "Резерв+". Впоследствии можно будет получить выписку о бронировании. Она станет доступной на портале "Дия".

Если руководителю откажут в бронировании, информация об этом появится в его личном кабинете на портале "Дия". Там также укажут причину негативного решения.

Отметим, что заявление на бронирование работников можно подать в бумажном виде. Она будет иметь такой же вес, как и электронный.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда ТЦК выпишут первые штрафы за не обновление военно-учетных данных. Своим прогнозом поделился нардеп.