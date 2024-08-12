На Рівненській АЕС побудують секретні захисні споруди за майже 2 млн доларів: що відомо

Роботи має бути завершено до кінця року

Філія "ВП "Рівненська АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом" уклала договір з ТОВ "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" на проведення проєктні та будівельні роботи для захисних споруд на Рівненській АЕС. Вартість договору складає 74,9 млн гривень.

Інформацію про договір розміщено на сайті Державних закупівель. Його було розміщено 30 липня. "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" має завершити виконання робіт до кінця року.

Як пояснює моніторинговий портал Dozorro, згідно з постановою №1178, яка регулює правила публічних закупівель на час воєнного стану, такі закупівлі можна проводити напряму. Це зроблено зокрема для того, щоб ворог не мав доступу до деталей проєктів таких будівництв.

ТОВ "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" належить Юрію Ромашко. За даними Dozorro, з 2020 року фірма отримала підрядів на 852 млн грн, й майже всі — від ПАТ "Укрнафта" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що за рік — з липня 2023 по липень 2024 ТОВ "Будівельна Індустрія Кантріінвестбуд" отримало від "Енергоатом" 15 підрядів на 805 млн грн. Майже усі було отримано без конкурсу, а деталі контрактів були засекречені.

Спочатку компанія отримала замовлення на проєктну документацію для будівництва захисних споруд на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській АЕС та Централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. Згодом їй доручили будівництво цих споруд та авторський нагляд.

Перший договір на захисну споруду для Рівненської АЕС на майже 145,5 млн грн було укладено у серпні 2023 року. Перед тим, у липні з нею підписали угоду на проєкт будівництва за 17,8 млн грн. Авторський нагляд за 264 тис. грн замовили у листопаді. Таким чином, з новою закупівлею загальна сума договорів за цим об’єктом вже перевищила 238 млн грн.

Як розповідав "Телеграф", Луцький технічний університет вирішив укласти угоду на послуги автомийки щоденною вартістю 40 тисяч гривень. Згідно з опублікованою інформацією, переможцем тендеру стала ФОП Фесіна Вікторія Володимирівна.