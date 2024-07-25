Неужели сейчас это главное? Луцкий университет будет ежедневно мыть авто за десятки тысяч гривен

Последний тендер ЛНТУ удивил

Луцкий технический университет решил заключить соглашение на услуги автомойки стоимостью 40 тысяч гривен. Согласно опубликованной информации, победителем тендера стала ФЛП Фесина Виктория Владимировна.

Она специализируется на техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. Соответствующие документы "Телеграф" нашел на портале Рrozorro.gov.ua.

Предмет договора

Контракт предусматривает мойку двух автомобилей марки Kia: моделей Cerato и Carnival. Срок действия соглашения – до 31 декабря 2024 года. Таким образом, услуги будут предоставляться в течение следующих пяти месяцев — в августе-декабре 2024 года.

Распределение средств

При распределении общей суммы на период действия договора стоимость услуг составляет:

8000 гривен в месяц;

2000 гривен в неделю.

Это означает, что на мойку каждого автомобиля выделяется примерно 1000 гривен еженедельно. За эти деньги можно вымыть авто около 8 раз. В документации не указаны дополнительные условия или спецификации услуг, которые бы объясняли такую стоимость. Указана только базовая услуга — мойка автомобилей ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о другой странной закупке в области, где идут боевые действия. Это 2 млн на содержание дорог.