Минздрав отменит еще два скандальных тендера "Охматдета": чем это объяснили

На надзор за строительством хотели потратить миллионы

Еще два тендера на инженерно-консультационные услуги и техническое наблюдение за выполнением ремонта в детской больнице "Охматдет" отменят. На это планировали потратить 14 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Там подчеркнули, что никаких договоров по результатам тендера, проведенного БФ "Охматдет — Здоровое детство", подписано не было. Также пока не потрачено ни копейки из собранной на восстановление "Охматдета" суммы средств.

В Минздраве пояснили, что в соответствии с руководством по определению стоимости строительства, утвержденным приказом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, стоимость услуг по технадзору и инженерно-консультационным услугам определяется в пределах процентных значений от ожидаемой стоимости работ по строительству. Поэтому, учитывая, что был отменен тендер на проведение ремонтных работ, отменяются и сопутствующие тендеры, которые были объявлены "Охматдетом".

В частности, речь идет об:

услугах по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины" на сумму 5 215 000 грн;

инженерно-консультационных услугах по выполнению строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины" на сумму 9 350 000 грн.

В министерстве также сообщили, что договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут. Все средства, собранные на счетах фонда для восстановления "Охматдета", будут переведены на счет больницы. Для проведения работ по восстановлению поврежденного современного корпуса больницы будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro, который будет проведен с учетом всех законодательных требований.

В Минздраве также отметили, что для обеспечения большей прозрачности и подконтрольности общественности всех процессов восстановления уже работают над созданием Совета по восстановлению. В состав совета войдут представители крупнейших доноров, представители "Охматдета", Минздрава, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций, профессиональных ассоциаций.

Совет по восстановлению согласует основные квалификационные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет осуществляться выбор подрядчика для выполнения работ. После проведения конкурса на Prozorro и заключения соответствующего договора о закупке работ по восстановлению смогут быть объявлены новые торги на услуги по технадзору и инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ.

Напомним, журналисты проекта "Наши деньги" выяснили, что победителем тендера на ремонт корпуса "Охматдета" избрали компанию "Буд-технолоджи". Их предложение было третьим по дороговизне — 307 млн грн.

Это вызвало большое недовольство в обществе. Впоследствии было принято решение о проведении нового тендера на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания "Охматдета".