В Киеве опять попытаются спасти обмелевшее озеро Синее: объявлен новый тендер на 95 миллионов гривен

Ситуация вокруг водоема остаетсяся катастрафической

В августе киевское КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку обмелевшего озера Синее, которое располагается на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе столицы. До этого торги не состоялись шесть раз.

Сумма работ составляет 95 миллионов 953 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные с сайта электронной системы публичных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие "Плесо" в августе текущего года объявило о начале процедуры открытых торгов на расчистку озера Синее в Подольском районе столицы. После определения победителя и заключения с ним договора должны будут стартовать работы по ревитализации водоема.

Стоимость работ была оценена в 95 миллионов 953 тысячи гривен. Расчистка водоема и благоустройство территории вокруг озера должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 24 августа.

Согласно тендерной документации озеро Синее собираются "реанимировать", а территорию вокруг него облагородить и привести в надлежащее состояние.

В первую очередь подрядчик должен будет расчистить озеро для вскрытия грунтовых источников, что, в свою очередь, приведет к дополнительному наполнению и улучшит экологическое состояние водоема.

Кроме того, планируется расчистить соединительный пролив и объединить озеро в кольцо для выравнивания уровней воды и предотвращения застоя, а также пробурить водозаборные скважины.

Также планируется оборудовать на территории озера набережную с лавочками, фонарями, домиками для птиц и пешеходным мостом. Здесь хотят оборудовать зоны отдыха, велодорожки и детские площадки.

Возле озера также планируют установить спасательные вышки, навесы от солнца, раздевалки и питьевые фонтанчики.

Напомним, КП "Плесо" уже шесть раз объявляло тендер на расчистку озера Синее, однако торги ни разу так и не состоялись. Формальными причинами отказов участникам называлось то, что предложения не отвечали условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки.

Предложения участников отклоняи уже 6 раз

Представители "Плесо" прокомментировали сложившуюся ситуацию и заявили, что КП как заказчик, не имеет законных оснований или рычагов влияния на участников тендера в части качественной подготовки документов, при этом четко придерживается норм законодательства о публичных закупках.

"КП "Плесо", как заказчик, осуществило все необходимые действия для соблюдения законодательства о публичных закупках и пять раз объявляло о проведении процедуры открытых торгов (тендера). Однако каждый раз тендер был отменен или из-за неспособности участников качественно подготовить документы, или из-за подачи предложений, превышающих установленный лимит финансирования", — говорилось в сообщении.

Стоит отметить, что ранее директор КП "Плесо" уверенно заявлял о старте первого этапа "спасения" озера Синее в 2024 году: "Первый этап — это расчистка озера. Работы планируется провести в этом году. А уже второй этап — это все работы по благоустройству территории. Их мы отложили, так как сейчас неподходящее время для этого".

Озеро Синее расположено на Виноградаре

Проблема с обмелением этого украшения спального массива возникла еще в 2020 году. Уже тогда по заказу коммунального предприятия "Плесо" специалисты проводили научно-исследовательские работы на водоеме. Впрочем, обезвоженное озеро так и не начали спасать.

В конце прошлого года стало известно, что КМВА согласовала выделение из городского бюджета 35 млн. гривен на работы по ревитализации водоема. Однако тендер, объявивший коммунальное предприятие "Плесо" в системе закупок Prozorro (сумма торгов выросла до почти 100 млн грн) на работы по ревитализации озера так и не состоялся.

Формальные причины — предложение участника торгов не отвечало условиям технической спецификации и другим требованиям по предмету закупки.

Озеро обмелело и высохло

Как известно, Синее озеро ранее считалось самым большим из водораздельных водоемов столицы. До обмеления его длина составляла 700 метров, ширина – до 200 метров, а водная площадь – около 15 га. Питалось оно поверхностными и грунтовыми водами.

Вокруг этого водоема в 1980-х годах был построен весь Синеозерный массив. Озеро было популярной локацией для отдыха, купания и рыбалки. В водоеме насчитывалось около 10 видов рыбы. Периодически там проводилось масштабное зарыбление.

Отметим, название озера происходит от необычного синеватого цвета воды. По официальной версии, такой оттенок дают мергелистые, супесчаные отложения, образовавшиеся еще в Ледниковый период. Поэтому дно озера было устлано синеватым илом.

Озеро обмелело и высохло

На фоне очередного строительного бума в столице пользователи соцсетей выражают опасения, что со временем на месте озера появятся новые высотки, если все оставить, так как есть.

От озера осталась лужа

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевском лицее собрались ремонтировать укрытие за миллионы гривен. Согласно тендерной документации, работы будут проводиться по улице Милославская, 7 и на эти нужды необходимо потратить 5 миллионов 968 тысяч 685 гривен.