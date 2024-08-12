ДБР разоблачило коррупционную схему, угрожавшую жизням военных: ущерб на 60 млн

В деле, по меньшей мере, десять фигурантов

Около 60 млн грн потратили военные чиновники на закупку некачественных аптечек. Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачило схему, которая могла стоить здоровья украинским защитникам.

Об этом сообщает ДБР. Следствие установило, что военные должностные лица пренебрегли проверкой качества полученных медицинских наборов.

"Работники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек. Установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 тыс. 773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн. гривен. При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек", — говорится в сообщении.

Экспертиза обнаружила, что аптечки не отвечают необходимым стандартам, содержат препараты сомнительного качества и ненадлежащие компоненты. Использование таких аптечек могло серьезно угрожать здоровью военнослужащих.

В результате поставки некачественной продукции государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.

Экс-начальнику учебного центра выдвинуто подозрение в бездействии военной власти, а руководителю медслужбы — в небрежном отношении к военным обязанностям. Обоим грозит от 8 до 10 лет лишения свободы. Предприниматели, причастные к поставкам некачественной продукцией, подозреваются в мошенничестве, за что могут получить до 8 лет заключения.

Дело под контроль взяла Дарницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Житомирской области правоохранители задержали командира одной из воинских частей, который заставлял подчиненных строить ему дом.