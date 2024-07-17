Живет в квартире почти за миллион долларов в элитном ЖК: заместителем главы ГБР заинтересовались в НАБУ

Официально чиновник ГБР там не живет

Национальное антикоррупционное агентство открыло уголовное производство против первого заместителя директора Госбюро расследований Александра Удовиченко. Накануне журналисты выяснили, что он проживает в одном из наиболее элитных столичных жилых комплексов Regent Hill, однако информации об этом в его декларации не было.

Как сообщает hromadske, об этом говорится в ответе НАБУ. Там отметили, что они изучили расследование журналистов и начнут досудебное расследование.

"Как объяснили в НАБУ, больше информации они не могут предоставить, поскольку состояние расследования составляет тайну следствия, разглашение которой может нанести ущерб уголовному производству", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, журналисты смогли выяснить, что хоть у Удовиченко нет квартиры в ЖК Regent Hill, однако она есть у Ирины Копач — предполагаемой тети Кристины Копач, которая является возлюбленной чиновника ГБР.

В расследовании говорится, что квартиру на 125 квадратов Ирина Копач приобрела в 2022 году, а ее стоимость оценивается в более чем 37 миллионов гривен. Впрочем, в договоре указано, что стоимость покупки составила лишь 1,9 миллиона гривен. Сама Копач работает косметологом в Одессе.

Как сообщалось ранее, в среду,17 июля, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения нардепу Николаю Задорожнему. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в 3,4 миллиона гривен.