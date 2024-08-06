В Житомирской области военные строили командиру дом и не только: к нему пришло ГБР (фото)

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы

В Житомирской области правоохранители задержали командира одной из воинских частей, заставлявшего подчиненных строить ему дом. Также подозреваемый на протяжении нескольких месяцев обеспечивал им непрерывную выплату денежного довольствия.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По данным следствия, с октября 2023 года по указаниям чиновника подчиненные производили ремонт в его частном доме, расположенном в одном из сел Житомирской области. Также, по данным Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, их также привлекали к строительству магазина.

В ГБР отметили, что должностное лицо на протяжении нескольких месяцев обеспечивало им непрерывную выплату денежного довольствия, надбавок и премий в воинской части. По информации прокуратуры, таким образом подозреваемый нанес государству материальный ущерб на сумму более 378 тысяч гривен.

5 августа сотрудники ГБР провели ряд обысков по месту службы фигуранта, проживания и в помещениях, где проходили ремонтные работы. На месте ремонта были обнаружены трое военнослужащих, которые в это время должны были проходить службу в воинской части.

Кроме того, во время обысков у командира было обнаружено и изъято более полумиллиона гривен наличными, происхождение которых устанавливается. В свою очередь, в пресс-службе полиции Житомирской области сообщили, что у 45-летнего фигуранта изъяли более 400 тысяч гривен, 1000 долларов, служебную документацию и черновые записи. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в Одесской области командующий региональным управлением сил территориальной обороны "Юг" заставлял трех подчиненных строить ему дом. Военнослужащие больше года занимались строительством имения для начальника, получая при этом доплаты за выполнение боевых задач на передовой.