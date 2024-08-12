"Рад, что не предупредили": сенатор-республиканец прокомментировал операцию Украины в Курской области

Процветание Украины в интересах Соединенных Штатов и Конгресса

Республиканец Линдси Грэм, с официальным визитом прибывший в Киев в понедельник, 12 августа, отметил, что рад тому, что Украина не предупредила США об операции в Курской области. Он добавил, что это было очень смело и прекрасно.

Об этом Грэм заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Заметим, что вместе с Грэмом в Украину также прибыл демократ Ричард Блументаль.

"Два с половиной года войны вы продолжаете стоять на своих позициях и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством, вы демонстрируете многое, что я никогда не видел. Говорили, что Киев падет за три дня, ну видите как обернулось. Все они ошибались. И вот спустя столько месяцев… вы уже на территории России. Это смело и замечательно. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили. Вместо этого это сделали и теперь россияне уже платят цену", — отметил Грэм.

Он также выразил надежду на то, что у Украины будет больше военной помощи от Конгресса с новым президентом США.

"Конечно, мы понимаем, что Украина должна процветать. Это в интересах Соединенных Штатов и Конгресса", — добавил республиканец.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что США объявили о новом пакете помощи Украине. В него вошли ракеты для HIMARS, патроны и не только.