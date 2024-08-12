"Радий, що не попередили": сенатор-республіканець прокоментував операцію України в Курській області

Процвітання України в інтересах Сполучених Штатів та Конгресу

Республіканець Ліндсі Грем, який з офіційним візитом прибув до Києва у понеділок, 12 серпня, зауважив, що радий тому, що Україна не попередила США про операцію у Курській області. Він додав, що це було надзвичайно сміливо та чудово.

Про це Грем заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Зауважимо, що разом з Гремом в Україну також прибув демократ Річард Блументаль.

"Два з половиною роки війни ви продовжуєте стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію. Ми пишаємося вашим керівництвом, ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Казали, що Київ паде за три дні, ну бачите як обернулося. Всі вони помилялися. І от через стільки місяців… ви вже на території Росії. Це сміливо, і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість, це зробили і тепер росіяни вже платять ціну", — зауважив Грем.

Він також висловив сподівання на те, що Україна матиме більше військової допомоги від Конгресу з новим президентом США.

"Звичайно, ми розуміємо, що Україна має процвітати. Це в інтересах Сполучених Штатів та Конгресу", — додав республіканець.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що США оголосили про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли ракети для HIMARS, патрони і не тільки.