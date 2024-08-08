Выступает за переговоры Трампа с Путиным: чего ждать от кандидата в вице-президента США Ди Вэнса

Он считает, что США надо сосредоточиться на Китае

Претенденты на пост президента США Камала Харрис и Дональд Трамп определились с кандидатами в вице-президенты. Если за соратником демократки Тимом Уолзом закрепился статус друга Украины, то тот, кого выбрал республиканец — Джей Ди Вэнс, имеет противоположные взгляды, особенно рассчитывать на его поддержку в случае прихода Тампа к власти, Киеву не приходится.

Детальнее об их взглядах читайте в статье "Телеграфа": Уолз VS Вэнс: что кандидаты в вице-президенты США думают об Украине, России и Китае

Как Ди Вэнс относится к Украине

Он является представителем того лагеря республиканцев, которые критически и прагматично подходят к помощи Украине и не видят в этом острой необходимости для США. За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину Вэнс сказал: "Должен быть честным с вами, мне все равно, что произойдет с Украиной так или иначе".

Позднее он критиковал президента США Джо Байдена о выделении денег Украине. Также Ди Вэнс заявлял, что Украина, возможно, самая коррумпированная страна в мире.

"Я восхищаюсь храбрыми украинцами… Но давайте не путать мужество украинских военных с тем фактом, что у них самое коррумпированное руководство и правительство в Европе и, возможно, самое коррумпированное руководство где угодно в мире", — сказал он в апреле 2023 года.

Сенатор Ди Вэнс выступал против пакета помощи на сумму 61 ​​миллиард долларов, который был критически важным для Киева, в апреле этого года. Его аргументация базировалась на том, что прежде чем думать об Украине, США стоит сфокусироваться на собственных проблемах.

Накануне голосования Вэнс выпустил колонку на The New York Times, где заявил, что у США нет столько ресурсов и оружия, сколько нужно Украине. А самой Украине не хватает человеческих ресурсов, чтобы получить преимущество над Россией.

"Эти 60 миллиардов долларов – это незначительная доля того, что потребовалось бы, чтобы изменить ситуацию в пользу Украины. Но это не только вопрос долларов. По сути, нам не хватает мощностей для производства такого количества оружия, которого Украине требуется от нас, чтобы выиграть войну", — писал он.

Выход Ди Вэнс видит в том, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам. Он также считает, что и Украина и США должны отказаться от идеи выхода на границы 1991 года.

"Следуя оборонной стратегии, Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровопролитие и дать время для начала переговоров. Но для этого и американское, и украинское руководство должны признать, что заявленная цель господина Зеленского по поводу войны — возвращение к границам 1991 года — фантастическая", — отмечал республиканец.

Неоднократно Ди Вэнс высказывался, что Украина не является приоритетом для США. Он осуждает российскую агрессию, но помощь Киеву он воспринимает скорее как "моральный крестовый поход".

"Мы должны сосредоточиться на интересах национальной безопасности Америки. Я думаю, что это Китай. Я думаю, что надо убедиться: если, упаси Бог, китайцы вторгнутся на Тайвань, мы сможем обеспечить там надежную поддержку… Мы не можем поддерживать четыре разных войны в четырех разных уголках мира", — заявлял вероятный вице-президент США.

На днях, во время предвыборного митинга Ди Вэнс сказал о необходимости продвижения "приемлемого мира" для Украины. Он подчеркнул, что Камала Харрис не способна вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы этого достичь.

"Нужен переговорщик, которого Путин уважает. Есть ли здесь кто-то такой? Очевидно, мы сейчас находимся среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", — заявил соратник Трампа.

Как сообщал "Телеграф", Байден не уверен, что Трамп признает поражение на выборах, если их выиграет Камала Харрис. Трамп может отказаться признать результаты и попытается спровоцировать гражданские беспорядки.