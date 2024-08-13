Уклонисты не смогут водить авто: в Украине ввели новые ограничения

Уклонисты не смогут получить водительские права

Украинские мужчины за границей не смогут получить удостоверение водителя, если не обновили данные в ТЦК. Норма будет действовать до конца военного положения и спустя три месяца после его завершения.

Об этом решении Кабмина стало известно изданию "Судебно-юридическая газета". Отмечается, что права не смогут получить мужчины от 18 до 60 лет, данных о которых нет в реестре "Оберег".

Отмечается, что подразделения ГП "Документ" могут принимать документы для получения административных услуг. Это касается обмена водительского удостоверения, в том числе его первого получения, замены при утрате или краже, а также регистрации или снятия с учета транспортных средств, кроме тех, что требуют экспертного исследования.

Однако это положение не распространяется на украинцев мобилизационного возраста, если в реестре "Оберег" нет информации об их исключении с воинского учета или обновлении персональных данных в ТЦК.

Кроме того, удостоверения о регистрации транспортных средств, полученные через "Дию" или на сайте МВД, не будут пересылаться почтой за границу, если о военнообязанных мужчинах нет данных в вышеупомянутом реестре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли военнообязанные обновить свои данные в августе и где это можно сделать.