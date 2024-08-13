В Украине назвали три способа, чтобы принудить Путина к переговорам

Украина ищет механизмы оказания давления на Россию

Россия не будет в добровольном порядке принимать участие в любых мирных инициативах. Однако это может измениться в случае появления механизмов оказания давления.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Мы — Украина". Пр его словам, Россия сначала должна понять, что такое международное право, а затем уже можно будет начинать с ней переговоры.

По его словам, к механизму оказания давления можно отнести операцию в Курской области. При этом он отметил, что надеется на ее масштабирование, поскольку иначе Россия "не будет понимать войну, как войну".

"Вторая составляющая – это экономические факторы, которые будут влиять на позицию РФ. Третье – это, безусловно, дипломатическое давление", — добавил Подоляк.

Напомним, что ВСУ прорвали российскую границу 6 августа после чего значительно продвинулись в сторону Курска и города Курчатов, где находится атомная электростанция. 13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится 74 населенных пункта.

На Западе считают, что операция Украины преследует четыре главные цели, среди которых не только попытка растянуть силы оккупантов.