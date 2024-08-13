В Україні назвали три способи, щоб змусити Путіна до переговорів

Україна шукає механізми тиску на Росію

Росія не буде в добровільному порядку брати участь у будь-яких мирних ініціативах. Однак це може змінитися у разі появи механізмів тиску.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Ми — Україна". За його словами, Росія спочатку має зрозуміти, що таке міжнародне право, а потім уже можна буде розпочинати з нею переговори.

За його словами, до механізму тиску можна віднести операцію в Курській області. При цьому він зазначив, що сподівається на її масштабування, оскільки інакше Росія "не розумітиме війну, як війну".

"Друга складова — це економічні чинники, які впливатимуть на позицію РФ. Третє — це, безумовно, дипломатичний тиск", — додав Подоляк.

Нагадаємо, що ЗСУ прорвали російський кордон 6 серпня після чого значно просунулися у бік Курська та міста Курчатов, де знаходиться атомна електростанція. 13 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває 74 населені пункти.

На Заході вважають, що операція України має чотири головні цілі, серед яких не лише спроба розтягнути сили окупантів.