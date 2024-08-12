Без России не обойтись? Италия и Швейцария выступили с заявлением по второму Саммиту мира

В Европе хотят видеть Россию на переговорах по завершению войны в Украине

На втором Саммите мира по урегулированию российской войны против Украины должны присутствовать представители Кремля. К этому призывают Италия и Швейцария.

Об этом говорится в совместной декларации глав МИД двух стран Антонио Таяни и Иньяцио Кассис, которая произошла 12 августа. Информацию об этом публикует Европейская правда.

Отмечается, что Италия и Швейцария выражают обеспокоенность по поводу того, что российская война "продолжает вызывать массовые разрушения и безмерные страдания". Кроме того там также напомнили об итогах первого саммита, где были озвучены призывы к гарантированию ядерной и продовольственной безопасности, освобождению военнопленных и возвращению незаконно перемещенных гражданских лиц.

"Убеждены, что мир требует привлечения всех заинтересованных сторон и диалога с ними, министры договорились поддерживать тесный контакт с целью сотрудничества в создании наилучших условий для проведения второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию, и всех заинтересованных глобальных игроков", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что присутствия России на втором саммите также добивалась и Украина. В планах украинских властей заявлялось, что после согласования ключевых положений на первой встрече, позицию можно мира будет донести до Кремля на второй и тем самым заставить его их выполнять.

Ранее "Телеграф" писал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей мира. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".