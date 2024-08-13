Вашингтону уже нечем надавить на Россию: экс-посол США в РФ озвучил неутешительный сценарий для Украины

Он пессимистично смотрит на будущее в Украине

У США уже не осталось рычагов давления на Россию. Если бы Вашингтон мог как-то повлиять на РФ, это уже было бы сделано в вопросе Украины.

Об этом заявил бывший американский посол в Москве Джон Салливан, пишет Foreign Policy. По его словам, США уже перепробовали множество вариантов оказания давления на Россию.

"Если бы мы могли что-то сделать, чтобы нажать на Россию, чтобы она подчинилась нашей воле, мы бы уже сделали это в отношении Украины. Чем мы им теперь будем угрожать? Если бы я мог придумать более жесткие методы, мы бы уже их использовали в том, что касается Украины", — подчеркнул Салливан.

Кроме того, по его мнению, война на Украине не заканчивается капитуляцией российского диктатора Владимира Путина. По словам Салливана, среди наиболее вероятных и лучших сценариев, на которые можно надеяться, это прекращение огня без уступок России.

"Я пессимистично смотрю на будущее в Украине, потому что ни одна сторона на данный момент не хочет вести переговоры. Украинцы пока не могут вытеснить россиян с контролируемой ими территории Украины. Но с другой стороны, россияне не смогли осуществить серьезное наступление, чтобы захватить больше частей Украина. Поэтому безысходность — это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем", — подчеркнул он.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что рад тому, что Украина не предупредила США об операции в Курской области. Он добавил, что это было очень смело и прекрасно.