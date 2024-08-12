Мобилизация в Украине: где проходить ВВК, если работаешь в другом городе

Призвать на службу могут независимо от места регистрации

В Украине продолжается общая мобилизация, поэтому вопрос прохождения военно-врачебной комиссии актуален для многих мужчин призывного возраста. Возникает много вопросов о том, где именно проходить ВЛК, если место регистрации и работы разные.

Как рассказала Лариса Козак, офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК СП, проходить ВВК нужно по месту регистрации. То есть, если мужчина зарегистрирован в одном городе, а работает в другом, ему придется ехать за выводом в свой ТЦК.

Что делать, если призывник был задержан по месту работы?

В таком случае он может быть доставлен в местный ТЦК для прохождения медицинской комиссии. Если выяснится, что он не подлежит призыву, сможет пройти ВВК в своем ТЦК.

Важно понимать, что решение о прохождении ВВК принимает начальник ТЦК. Нельзя самостоятельно выбирать место прохождения комиссии. Это требует формальных оснований и согласований.

А вот призыв на военную службу возможен вне зависимости от места нахождения на военном учете.

Напоминаем, как военнообязанным за границей обновить данные. Лицо может отправить сообщение об изменении данных путем уведомления по официальному электронному адресу ТЦК по месту нахождения на военном учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

Ранее "Телеграф" писал, можно ли обновить военно-учетные данные в августе и чем это грозит. Есть большой шанс нарваться на штраф.