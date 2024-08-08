Можно ли обновить военно-учетные данные в августе и чем это чревато

Военное положение и мобилизация продлены до 9 ноября 2024 года

Согласно обновленному закону о мобилизации, до 16 июля текущего года обновить свои данные должны были военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Обновить данные можно и в августе, но есть большой шанс нарваться на штраф.

Так, закон установил четкую дату, до которой было необходимо обновить данные в ТЦК, ЦНАПе или через приложение "Резерв+". Речь шла о 16 июля. То есть, до этой даты обновить данные можно было без какой-либо угрозы штрафа.

Однако после 16 июля военнообязанным мужчинам и женщинам грозит административная ответственность.

В случае первого нарушения предусмотрен штраф от 3400 до 5100 гривен в мирное время и от 17000 до 25500 гривен в военное время (или за повторное нарушение).

Также штрафы предусмотрены за отказ от повестки или неявку по ней в территориальный центр комплектования. В частности, в мирное время от 5100 до 8500 гривен для граждан и от 17000 до 34000 гривен для должностных и юридических лиц.

В военное время штрафы будут составлять от 17000 до 25500 гривен для граждан и от 34000 до 59000 гривен для должностных и юридических лиц.

Если военнообязанные не исполнят свои обязанности, к ним могут быть применены временные ограничения на право управления автомобилем (по решению суда).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об ограничении уклонистов в управлении авто. Стало известно, как будет выглядеть требование ТЦК.