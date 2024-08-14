За два летних месяца Порошенко стал богаче еще на 38 миллионов, – сайт НАПК

Депутаты от партии "Европейская солидарность" во время войны обогатились на сумму большую, чем все остальные депутаты вместе взятые

Лидер самой богатой парламентской фракции Петр Порошенко всего за два месяца лета стал богаче еще на более чем 38 миллионов гривен. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций на портале Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно поданным в июне и июле декларациям, Петр Порошенко стал богаче более чем на 38 миллионов 200 тысяч гривен.

Также, согласно аналитическому отчету YouControl, депутаты от партии "Европейская солидарность", которых в парламенте всего 27 из 401, во время войны обогатились на сумму больше, чем все остальные депутаты вместе взятые.

Кроме того, в 2022 году лидер фракции "Европейская солидарность" обогатился в 20 раз больше, чем до войны, задекларировав почти 1,5 млрд грн заработков. Таким образом, Порошенко вошел в тройку самых богатых бизнесменов страны. В 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 миллиард долларов.