Охранники Януковича и нацгвардиец шпионили за спецслужбами: СБУ накрыла агентов ФСБ (фото)

Агенты собирались важную информацию, чтобы передавать ее врагу

Служба безопасности Украину разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие охранники Януковича и действующий сотрудник Нацгвардии. Было установлено, что участники этой сети собирали информацию об украинских спецслужбах, правоохранительных органах, а также высокопоставленных должностных лиц и общественных деятелей, интересовавших врага.

Россияне планировали использовать эти данные для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций в отношении украинских чиновников. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе СБУ.

"В состав ячейки входили двое бывших охранников президента-беглеца Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии. Главным агентом (резидентом) этой ячейки был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения УГО, сопровождавший беглого президента во время его "эвакуации" в РФ", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, его завербовал в 2012 году сотрудник Департамента контрразведывательных операций 1 службы ФСБ РФ Игорь Егоров.

После оккупации Крыма Иванцов принял гражданство России и перешел на службу в ФСБ. К этому он привлек бывшего вицеруководителя охраны Януковича Романа Лапу, тоже оставшегося в Крыму и работающего в Севастополе.

Кроме того, в состав группы входил 46-летний мужчина из Киева, который был действующим военнослужащим Нацгвардии Украины. В свое время он был водителем Иванцова, когда тот служил в УГО Украины.

"Нацгвардиец использовал своих знакомых правоохранителей для получения информации из ведомственных информационных систем, а также должен был подыскивать "единомышленников" для вербовки. В случае получения данных предатель планировал передать их Иванцову через заранее подготовленные каналы агентурной связи", — рассказали в СБУ.

Служба безопасности задержала действующего в Киеве фигуранта. В ходе обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства его сотрудничества с РФ. Ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Теперь задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Преступные действия Дмитрия Иванцова и его сообщника в Крыму квалифицированы по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Было установлено, что он передал ФСБ имеющиеся у него со времен работы в УГО секретные планы порядка действий на случай угрозы жизни Президента.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Хмельницкой области СБУ задержала агентов ФСБ. Они пытались обнаружить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих регион.