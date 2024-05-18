Фигурируют в делах Майдана и не только: ДБР сообщило о подозрении главам ФСБ и Росгвардии, а также другим чиновникам РФ

Они обвинены в государственной измене

В Украине Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении нескольким высокопоставленным лицам РФ. Речь идет о директоре ФСБ Александре Бортникове и главе Росгвардии Викторе Золотове.

Об этом сообщили в ДБР. Также в этот список еще попали 20 высокопоставленных чиновников спецслужб.

Отмечается, что им было выдвинуто подозрение в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти в Украине и незаконному препятствованию протестным акциям в 2013-2014 годах.

Так, установлено, что Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения руководящего в то время режима в Украине.

"Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния"", — заявляют в ДБР.

Там рассказали, что одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в НАТО, поскольку это угрожало захватническим планам РФ по восстановлению союзного государства и поглощению бывших советских республик.

Следствие установило, что для прекращения протестных акций Бортников дал задачу тогдашнему главе СБУ, имевшего также российское гражданство, способствовать (лично и с привлечением подчиненных) работникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности. Тогда руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени "повышенная". Уровень террористической угрозы определен как "потенциальная", чем протестующих по существу приравняли к потенциальным террористам.

Как установили следователи, основаниями для таких решений служили ложные докладные записки начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ по поводу возможных террористических угроз со стороны митингующих, согласованные главой СБУ. Кроме того, по указанию директора ФСБ и по приглашению бывшего главы СБУ в Киев 13 декабря 2013 года прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ, которые инструктировали украинских правоохранителей по противодействию на Евромайдане.

По заданию работников ФСБ, которое поддержало тогдашнее руководство СБУ, украинские правоохранители собирали видеозаписи, провоцировавшие социальные конфликты между участниками Майдана и его противниками. Материалы публиковали в интернете на специально созданном Ютуб-канале и отправляли отчеты о проделанной работе в ФСБ.

В ДБР отметили, что бывшие глава СБУ и начальник ГЗНИ службы в 2022 году перешли на сторону врага, в связи с чем они привлечены к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Они также заняли руководящие "должности" в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей. Их действия дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 УКУ.

Ранее "Телеграф" писал, что сбежавшему экс-генералу СБУ Андрею Наумову озвучено новое подозрение.