Охоронці Януковича та нацгвардієць шпигували за спецслужбами: СБУ накрила агентів ФСБ (фото)

Агенти збиралися важливу інформацію, щоб передавати її ворогові

Служба безпеки Україну викрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні охоронці Януковича та діючий співробітник Нацгвардії. Було встановлено, що учасники цієї мережі збирали інформацію про українські спецслужби, правоохоронні органи, а також високопосадовців та громадських діячів, які цікавили ворога.

Росіяни планували використовувати ці дані для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських чиновників. Про це 14 серпня повідомили у пресслужбі СБУ.

"До складу осередку входило двоє колишніх охоронців президента-втікача Віктора Януковича та діючий військовослужбовець Нацгвардії. Головним агентом (резидентом) цього осередку був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував президента-втікача під час його "евакуації" до РФ", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до матеріалів справи, його завербував у 2012 році співробітник Департаменту контррозвідувальних операцій 1 служби ФСБ РФ Ігор Єгоров.

Після окупації Криму Іванцов прийняв громадянство Росії та перейшов на службу до ФСБ. До цього він залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився в Криму і працює в Севастополі.

Крім того, до складу групи входив 46-річний чоловік із Києва, який був чинним військовослужбовцем Нацгвардії України. Свого часу він був водієм Іванцова, коли служив в УДО України.

"Нацгвардієць використав своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем, а також повинен був підшукувати "однодумців" для вербування. У разі отримання даних зрадник планував передати їх Іванцову через заздалегідь підготовлені канали агентурного зв’язку", — розповіли в СБУ.

Служба безпеки затримала фігуранта, що діє в Києві. У ході обшуків він вилучив комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази його співпраці з РФ. Йому було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Наразі затриманому загрожує до 15 років в’язниці.

Злочинні дії Дмитра Іванцова та його спільника у Криму кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Було встановлено, що він передав ФСБ секретні плани порядку дій на випадок загрози життю Президента, які є у нього з часів роботи в УДО.

Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Хмельницькій області СБУ затримала агентів ФСБ. Вони намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, що обороняють регіон.