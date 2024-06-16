Хотел втянуть жену, а сам поплатился: на Львовщине женщина "сдала" СБУ своего мужа-военного и заявила о его связи с ФСБ

Галицкий районный суд Львова назначил к рассмотрению по делу мужчины по подозрению в государственной измене, а также распространению материалов, оправдывающих военную агрессию РФ

Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ подозревается в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене. Он завербовал заключенного-военнослужащего из Львовщины в государственную измену. На предателя заявила его супруга, которая сообщила СБУ, что мужчину завербовали в России.

Об этом сообщил "Судебный репортер". Генпрокуратура подозревает в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене сотрудника ФСБ Сергея Лебедева.

Так, 23 ноября 2023 года Лебедев в Telegram, используя учетную запись "Анна" и имя "@RuZkaya_deVochka", написал находившемуся во Львове мужчине и предложил сфотографировать электроподстанции с разных сторон. Украинский военный вроде бы согласился и привлек к выполнению задания также жену, которая проживала в городе Сколе Стрыйского района и находилась в тяжелом финансовом положении.

Тогда на карточку предателя поступило 2649 гривен на транспортные расходы и приобретение подержанного телефона для фотофиксации. Женщина получила по почте мобильный телефон и 700 гривен на транспорт. Муж пересылал ей координаты критических объектов инфраструктуры. Но в течение декабря женщина оставалась дома и так и не уехала снимать объекты.

Уже в этом году, а точнее 1 января 2024 сотрудник ФСБ по просьбе мужчины повторно передал список объектов критической инфраструктуры, которые нужно было сфотографировать, — электрической подстанции и Львовской теплоэлектроцентрали-1, а также инструкции по съемке с лучших ракурсов. На счет мужчины поступило еще 1311 гривен на транспортные расходы его жене.

Женщина, наконец, оценила последствия, которые могут наступить, и что она будет исполнителем преступления. Поэтому 3 января прибыла в отделение полиции в городе Сколе и письменно добровольно заявила о связи ее мужа с представителем иностранного государства и полученной задаче, которую она должна была выполнить.

В конце мая этого года Галицкий районный суд Львова назначил к рассмотрению по делу мужчину по подозрению в государственной измене, а также распространению материалов, оправдывающих военную агрессию РФ.

Что известно о мужчине-предателе

Человек, с которым переписывался Лебедев (сотрудник ФСБ), был призван на военную службу по мобилизации, но до этого был неоднократно судим. В октябре 2021-го он был уволен условно-досрочно за грабеж. Но с февраля 2023 года и на момент переписки с россиянином уже снова содержался под стражей.

В июне 2023 его признали виновным в краже с проникновением. А в феврале 2024-го за ножевое ранение, повлекшее смерть потерпевшего, приговорили к 7 годам тюрьмы.

После обращения жены в полицию его камеру во "Львовском учреждении исполнения наказаний №19" обыскали. С матраса кровати изъяли мобильный телефон. Также выяснилось, что мужчина с июня 2022 года распространял в сети Одноклассники сообщения, как оправдывают военную агрессию России.

Напомним, в Украине задержан автор популярного Telegram-канала. Он был заподозрен в распространении информации о расположении сил обороны. "Телеграф", проанализировав текст постановления, рассказал о ком идет речь.