Вручение повестки: какие данные должна содержать и когда от нее можно отказаться

Обязательным условием является подпись уполномоченного лица и печать

Во время военного положения и реальной ситуации в Украине, мужчины могут получить повестку где угодно: дома, на улице, в заведениях и т.д. Процесс оформления повесток на мобилизацию тщательно регламентирован законодательством.

Во избежание недоразумений важно знать, какие данные должна содержать повестка и как она формируется. Повестка формируется либо посредством Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, либо путем заполнения бланка представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Обязательным условием есть подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Какие данные должна содержать повестка:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, которому адресована повестка;

наименование ТЦК или соответствующего подразделения, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и обязанности сообщить о причинах неявки.

Законодательство предусматривает несколько оснований для отказа от получения повестки:

если в повестке указаны неправильные персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения и т.п.);

если документ вручает не уполномоченное лицо с соответствующим удостоверением;

отсутствие печати или подписи.

Отметим, если человеку дают повестку лично в руки, она считается врученной, если лицо поставило подпись.

Ранее "Телеграф" писал, может ли мужчина получить бронь после 16 июля, если несвоевременно обновил данные. Как отмечает адвокат, это не означает автоматическую утрату права на отсрочку или бронирование от мобилизации.