Не обновил данные в ТЦК? Может ли мужчина получить бронь после 16 июля

Гражданин может обойтись только штрафом

По новому закону о мобилизации, каждый военнообязанный украинец должен был обновить свои данные до 16 июля. Некоторые же категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Однако не все украинцы обновили данные вовремя. Адвокат Владимир Крекотень на своей странице в соцсети рассказал, могут ли получить бронирование такие мужчины.

Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои военно-учетные документы. Несоблюдение этого требования может привести к административной ответственности.

Однако как отмечает адвокат, это не означает автоматическую утрату права на отсрочку или бронирование от мобилизации.

"Это может быть поводом для привлечения к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса об админправонарушениях за нарушение закона о мобилизации. При том, если ТЦК смогут доказать факт наличия состава правонарушения. Но это никоим образом не отменяет права на отсрочку или бронирование от мобилизации", – отмечает Крокотень.

Отметим, что отсрочку от мобилизации могут получить лица со значительными проблемами со здоровьем, а также работники предприятий, которые признаны критически важными для экономики Украины во время войны.

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